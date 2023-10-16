Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС

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Главе Белого дома задали вопрос о том, считает ли он, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

«Да, я так считаю», - ответил Байден.

При этом он добавил, что нужно, чтобы была палестинская власть.

«Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется „решение на основе двух государств“, это подход США на протяжении десятилетий», - сказал глава Белого дома.

По его словам, такой подход создаст «независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» 14 октября направился в восточную часть Средиземного моря. Там он присоединится к американскому авианосцу «Джеральд Форд», прибывшему в регион ранее.