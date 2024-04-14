Байден заявил о мастерстве военных США, сбивших почти все ракеты и дроны Ирана

Байден также отметил мастерство американских военных. Американский лидер подчеркнул, что в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Со своей стороны израильские военные продемонстрировали способность отражать атаки противника, подытожил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не хотят вступать в конфликт с Ираном. При этом американские военные будут поддерживать Израиль, защищая его от атак.

Тегеран нанес массированный удар по Израилю баллистическими ракетами в ответ на атаку 1 апреля по посольству Ирана в Сирии, при которой погибли офицеры КСИР.