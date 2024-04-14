14 апреля 2024, 09:17

Байден заявил о мастерстве военных США, сбивших почти все ракеты и дроны Ирана

Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что американские военные помогли Израилю сбить почти все ракеты и БПЛА, запущенные Ираном. Он добавил, что на прошлой неделе в регион перебросили дополнительные силы. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

Байден также отметил мастерство американских военных. Американский лидер подчеркнул, что в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля. Со своей стороны израильские военные продемонстрировали способность отражать атаки противника, подытожил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не хотят вступать в конфликт с Ираном. При этом американские военные будут поддерживать Израиль, защищая его от атак.

Тегеран нанес массированный удар по Израилю баллистическими ракетами в ответ на атаку 1 апреля по посольству Ирана в Сирии, при которой погибли офицеры КСИР.

США Израиль Беспилотники Военные Международные отношения Иран
14 апреля 2024, 08:07
США перехватили более 70 БПЛА и три ракеты, выпущенные Ираном в сторону Израиля
РИА «Новости»
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Американские военные перехватили более 70 беспилотников и порядка трех баллистических ракет, выпущенных Ираном в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Собеседники телеканала указали, что ракеты перехватили в восточной части Средиземного моря. Истребители ВВС США сбивали беспилотники. Другой источник заявил, что в общей сложности Иран запустил более 100 ракет по Израилю.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что американские силы помогли Израилю сбить все ракеты и БПЛА Ирана.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес массированный удар по Израилю. Воздушную тревогу объявили по всей стране, жители прятались в убежищах.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Иран воздержаться от дальнейшей эскалации. Он добавил, что США продолжат поддерживать Израиль.

США Израиль Ракеты Иран
14 апреля 2024, 07:58
Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном
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США не стремятся к противостоянию с Ираном, но готовы защищать своих военных в ближневосточном регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова привела пресс-служба Пентагона.

«Мы не ищем конфликта с Ираном, но без колебаний будем действовать, чтобы защищать наши войска и оказывать поддержку обороне Израиля», - предупредил Тегеран глава Пентагона.

По словам Ллойда, руководство США осуждает безрассудные атаки Ирана на Израиль. Он призвал иранские власти остановиться и не стремиться к эскалации.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что Тегеран реализовал свое право на самооборону, атаковав Израиль. Во внешнеполитическом ведомстве сослались на Устав ООН.

США Израиль Иран
14 апреля 2024, 05:17
Иран заявил о завершении атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Постоянное представительство Ирана при ООН заявило о завершении атаки на Израиль. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

«Данный вопрос можно считать завершенным», - уточнила иранская дипмиссия.

До этого иранские дипломаты предупредили Израиль, что при совершении еще одной ошибки со стороны ЦАХАЛ они получает более жесткий ответ.

Ранее израильтяне нанесли авиаудар по представительству Ирана в сирийском Дамаске, в результате которого погиб иранский генерал. В МИД России осудили атаку ЦАХАЛ.

Кроме того, в самой республике заявили, что отказались бы от ответных действий против Израиля , если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных.

Иран запустил в направлении Израиля десятки дронов , а потом объявил о ракетной атаки , ставшей частью операции «Истинное обещание» и ответом на нападение на иранскую дипмиссию в САР.

Иранские дипломаты назвали атаку на Израиль реализацией законного права на самооборону , закрепленного в Уставе ООН.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран ООН Ближний Восток
14 апреля 2024, 04:54
Иран назвал атаку по Израилю законной самообороной
РИА «Новости»
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Иран атаковал Израиль, реализовав свое законное право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Об этом сообщили в Telegram-канале иранского МИД.

«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», - уточнило дипведомство.

Кроме того, иранские дипломаты предупредили, что республика будет защищать свои законные интересы от любых агрессивных военных действий и незаконного применения силы. Если потребуется, то будут приняты дополнительные меры.

Иранское постпредство при ООН в соцсети X опубликовало пост, в котором назвало атаку на Израиль «законной самообороной» и «ответом на агрессию сионистского режима» в Дамаске.

Дипломаты пообещали, что если израильское руководство совершит еще одну ошибку, то ответ Ирана «будет намного более жестким». США при этом посоветовали не вмешиваться в этот конфликт.

Ранее высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил в направлении Ирана около 150 ракет.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран Армия ООН

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