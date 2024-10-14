Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО
В США подтвердили готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, размещенном на сайте Белого дома.
Американский лидер высказался в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке». По его словам, мировое сообщество должно сделать все, чтобы «окончательно избавить мир от ядерного оружия».
«США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу. Ни всему миру, ни нашим странам не выгодно тормозить процесс в сокращении ядерных арсеналов», - заявил Байден.
Он добавил, что ядерные риски подрывают нормы и соглашения, установленные мировым сообществом.
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил на дебатах, что американские пилоты сбросили атомную бомбу на Хиросиму.
В конце лета депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки потребовал, чтобы США извинились перед его народом за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.