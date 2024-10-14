14 октября 2024, 00:56

Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В США подтвердили готовность к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, размещенном на сайте Белого дома.

Американский лидер высказался в связи с присуждением в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке». По его словам, мировое сообщество должно сделать все, чтобы «окончательно избавить мир от ядерного оружия».

«США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу. Ни всему миру, ни нашим странам не выгодно тормозить процесс в сокращении ядерных арсеналов», - заявил Байден.

Он добавил, что ядерные риски подрывают нормы и соглашения, установленные мировым сообществом.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил на дебатах, что американские пилоты сбросили атомную бомбу на Хиросиму.

В конце лета депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки потребовал, чтобы США извинились перед его народом за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ядерное оружие США Россия КНДР Переговоры Китай Джо Байден
14 октября 2024, 01:26
Израиль объяснил вторжение танков на базу миротворцев ООН
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Израильские военные атаковали базу Временных сил ООН в Ливане утром 13 октября. Вторжение на территорию миротворцев не было запланированным «штурмом» заявил представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани. Его процитировала газета Haaretz.

«Это не штурм и не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами. Он отступил, чтобы избежать опасности», - сказал он.

Представитель израильской армии подчеркнул, что от действий ЦАХАЛА угрозы для временных сил ООН в Ливане не было. По его словам, несколько израильских солдат получили ранения. Это произошло, когда танки стали сдавать назад. Военные ЦАХАЛА применили дымовую завесу, а после завершения эвакуации раненых покинули позицию ООН.

Ранее израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в городке Хесья в сирийской провинции Хомс.

Израиль ООН Танки
14 октября 2024, 00:22
Вооруженного мужчину задержали недалеко от митинга Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские задержали мужчину с заряженным огнестрельным оружием рядом с площадкой, где выступал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Предвыборный митинг проходил в штате Калифорния в городе Коачелла, сообщил телеканал АВС7.

Помощники шерифа остановили на одном из блокпостов черный внедорожник, за рулем которого был подозрительный мужчина.

«Житель Лас-Вегаса, идентифицированный как Вем Миллер, незаконно имел при себе дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости», - отметили в сообщении.

Мужчину задержали за хранение заряженного оружия. Сопротивления он не оказывал. Этот случай не повлиял на безопасность Трампа.

Первое покушение на экс-президента США произошло 13 июля в Пенсильвании на предвыборном митинге. Стрелок ранил Дональда Трампа в ухо.

Позже полицейские задержали предполагаемого киллера после перестрелки около поля для гольфа Trump West Palm Beach во Флориде. Конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин назвала это попыткой покушения на Трампа.

США Дональд Трамп Мужчины Оружие Покушение на Дональда Трампа
13 октября 2024, 17:26
Турцию заподозрили в использовании БРИКС как козыря против Запада
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Зигзаги Турции в отношениях с Россией, США и Китаем вызывают сомнения у стран БРИКС. Анкара может использовать союз для реорганизации своих связей с Западом, предположила газета Aydınlık.

«Главный вопрос заключается в следующем: станет ли Турция одним из пионеров этого альтернативного глобального порядка или продолжит использовать свое участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС, в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Атлантикой?» - указали в материале.

По мнению автора статьи, турецкая сторона подает неоднозначные сигналы на этот счет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что БРИКС предоставит стране возможности для экономического развития. При этом он считает, что вступление в объединение не означает отказ от НАТО.

Глава МИД Хакан Фидан говорил, что, если бы Турцию приняли в ЕС, она бы не стала смотреть в сторону БРИКС.

«Не только эти заявления, но и зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС», - подчеркнули в статье.

Эрдоган планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

Саммиты Турция Реджеп Эрдоган Отношения Россия Запад БРИКС
13 октября 2024, 11:41
Стало известно, что Эрдоган подарил на день рождения Путину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил красивую вазу российскому лидеру Владимиру Путину в честь дня рождения. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Ну, я могу сказать, что это красивая ваза. Сам президент Турции просил доставить это подарок до телефонного разговора с нашим президентом. Поэтому особое внимание было привлечено к этому», - отметил он.

День рождения Путина прошел 7 октября, ему исполнилось 72 года. Президент получил поздравления от глав многих дружественных стран, в том числе от белорусского лидера Александра Лукашенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что вечером в день рождения Путин принимал в неформальной обстановке лидеров стран СНГ, которые прибыли в Москву. Песков подчеркнул, что сам не посещал мероприятие и деталей не знает.

Реджеп Эрдоган Владимир Путин

Новости по теме