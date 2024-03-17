Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что республиканец Дональд Трамп якобы преклоняется перед Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что тот пожелает. Об этом он сказал журналистам пресс-пула Белого дома.
Однако Байден подчеркнул, что есть те политики, которые не поддерживают Трампа в его преклонении.
«Сегодня к нам присоединились премьер-министр Эстонии и посол Украины в США. Мы не преклонимся», - пообещал американский лидер.
Он также указал на проблемы Трампа со здоровьем. По мнению Байдена, «один из кандидатов слишком стар» и у него неустойчивая психика.
Оппонент Байдена на предстоящих президентских выборах заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае переизбрания нынешнего главы государства. Трамп считает, что из-за Байдена есть риск развязывания третьей мировой войны.