17 марта 2024, 07:47

Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканец Дональд Трамп якобы преклоняется перед Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что тот пожелает. Об этом он сказал журналистам пресс-пула Белого дома.

Однако Байден подчеркнул, что есть те политики, которые не поддерживают Трампа в его преклонении.

«Сегодня к нам присоединились премьер-министр Эстонии и посол Украины в США. Мы не преклонимся», - пообещал американский лидер.

Он также указал на проблемы Трампа со здоровьем. По мнению Байдена, «один из кандидатов слишком стар» и у него неустойчивая психика.

Оппонент Байдена на предстоящих президентских выборах заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае переизбрания нынешнего главы государства. Трамп считает, что из-за Байдена есть риск развязывания третьей мировой войны.

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
17 марта 2024, 03:53
Посольство РФ в Мексике взяло на особый контроль дело о похищении россиянки
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Посольство РФ в Мексике взяло на особый контроль ситуацию с похищением россиянки, взаимодействуя с местными правоохранителями. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российского диппредставительства Андрей Земский.

Дипломат отметил, что они также находятся на связи с мужем похищенной россиянки.

«Держим ситуацию на особом контроле, выясняем все обстоятельства произошедшего и прилагаем усилия для ее скорейшего освобождения», - заявил Земский.

Бандиты из местного картеля, похитившие россиянку, уже потребовали выкуп. Ее супруг перевел им деньги , но до сих пор не знает, где находится женщина.

Россиянка пропала во время поездки на автомобиле в Рейносу в четверг, 14 марта. Семью мексиканцев, с которой она отправилась, отпустили, а машину и иностранку забрали.

В феврале в России произошло несколько похищений. В Новосибирске мужчина затащил девушку в машину прямо на улице и увез в неизвестном направлении, никто не пытался его остановить. В Красноярском крае двое мужчин представились сотрудниками полиции и затащили жительницу Сосновоборска в автомобиль ради денег.

Мексика Преступления Россия МИД РФ
17 марта 2024, 02:05
«Кровавая баня». В США назвали последствия победы Байдена на выборах
CNP/AdMedia/globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп обрисовал мрачное будущее для страны во время митинга в Огайо. Об этом сообщило издание Politico.

«Если меня не изберут, то случится „кровавая баня“ - это будет наименьшее из всего. Это будет „кровавая баня“ для страны», - заявил политик.

До этого Трамп заявлял, что американцы проиграют третью мировую войну , если у власти в стране останется действующий президент Джо Байден, причем даже не участвуя в ней.

В феврале Трамп согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о предпочтительности нынешнего американского лидера для России на посту руководителя США.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать кандидатуру Трампа на выборах в этом году. По его словам, ему это мешают сделать глубокие разногласия с экс-президентом страны по ряду вопросов.

В США президента будут выбирать 5 ноября. Демократов представляет нынешний глава государства Джо Байден, а республиканцев - Трамп.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США Джо Байден
17 марта 2024, 01:27
ВС США запретили находиться в Нигере
РИА «Новости»
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Военное правительство, находящееся у власти в Нигере, разорвало соглашение с США, согласно которому американские вооруженные силы могут находиться на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

«Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно», - написало агентство.

О причинах этого решения не сообщается.

В декабре прошлого года Нигер аннулировал соглашение с Евросоюзом , разрешающее размещение европейской военной миссии в Ниамее.

Военный переворот в Нигере произошел в июле прошлого года. Войска страны во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани захватили власть и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума.

США Военные Нигер
17 марта 2024, 01:25
Извержение вулкана началось в Исландии
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Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Жители ближайших городов начали эвакуировать, сообщило издание Iceland Monitor.

По данным телеканала, жителей крупного города Гриндавик, который расположен недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточили.

Извержение вулкана зафиксировали к северу от Гриндавика. Экстренные службы сообщили, что открывшаяся в земле трещина расширяется. На место извержения отправили вертолеты со специалистами, чтобы выяснить точное место извержения и оценить уровень опасности. Власти повысили внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

В январе на полуострове Рейкьянес также произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике , что спровоцировало крупные пожары.

Вулканы

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