Байден заявил, что Трамп преклоняется перед Путиным

Однако Байден подчеркнул, что есть те политики, которые не поддерживают Трампа в его преклонении.

«Сегодня к нам присоединились премьер-министр Эстонии и посол Украины в США. Мы не преклонимся», - пообещал американский лидер.

Он также указал на проблемы Трампа со здоровьем. По мнению Байдена, «один из кандидатов слишком стар» и у него неустойчивая психика.

Оппонент Байдена на предстоящих президентских выборах заявил, что США ждет «кровавая баня» в случае переизбрания нынешнего главы государства. Трамп считает, что из-за Байдена есть риск развязывания третьей мировой войны.