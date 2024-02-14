Байден заявил, что Трамп подбивает Путина напасть на страны НАТО

Хозяин Белого дома прокомментировал заявление Трампа с обещанием оставить страны Альянса один на один с Россией в том случае, если американские союзники не увеличат свои взносы на оборону. По его словам, бывший глава государства «подал миру опасный, шокирующий и не соответствующий американскому духу сигнал». Байден подчеркнул, что он никогда так не поступит.

«Пока я нахожусь на президентском посту, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории альянса», - заявил он.

На предвыборном митинге в штате Южная Каролина, который прошел 11 февраля, Трамп не только объяснил, почему не защитит страны НАТО в случае «нападения» России, но и добавил, что одобрит все ее действия.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что мировая ядерная война может начаться из-за серьезных проблем с памятью у Байдена.