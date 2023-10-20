Байден заявил, что США не хотят войны с Россией

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«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», - сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что если Россия нападет на союзников НАТО, то Америка будет защищать «каждый дюйм НАТО».

Также в своем выступлении Байден заявил, что США не перестанут помогать Украине. По его словам, это напрямую касается безопасности Штатов.

Ранее сайт Axios со ссылкой на источники заявил, что американские власти передадут армии Израиля несколько десятков тысяч снарядов, которые изначально предназначались Украине. Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 миллиметров из аварийных запасов.