Байден заявил, что Си Цзиньпин мог возглавить Россию

Журналисты назвали произошедшее «монументальным конфузом». Джо Байден не только повторил историю, подлинность которой уже опровергли, но и спутал Китай с Россией, заявив, что Си Цзиньпин мог возглавить федерацию.

«Когда я был вице-президентом, <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было понятно, что он возглавит Россию… Китай. И у нас как раз тогда с Россией были проблемы», - сказал политик.

По словам Джо Байдена, Барак Обама попросил его подойти к Си Цзиньпину во время полета длиной 17 тысяч миль (почти 27,4 тысячи километров). Демократ впервые рассказал эту историю в 2021 году и, несмотря на многократные опровержения, повторил еще 21 раз.

На предвыборном мероприятии в Сан-Франциско американский президент публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Политолог Иван Мезюхо объяснил выходки Джо Байдена ментальными проблемами.