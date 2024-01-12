Байден заявил, что четыре страны поддержали удары США и Британии по Йемену

Байден отметил, что удар стал прямым ответом на действия хуситов в Красном море: по его словам, жертвами ситуации стали представители 50 стран. Американский лидер предупредил, что Штаты готовы на дальнейшие действия, если йеменское движение не прекратит свою кампанию по захвату судов.

Схожее заявление распространил премьер Британии Риши Сунак, подтвердивший участие в операции ВВС страны. По его словам, удары по Йемену стали проявлением самообороны.

Как сообщил телеканал CNN , США и Британия при поддержке союзников атаковали радиолокационные системы, склады с ракетами и площадки для запуска БПЛА и снарядов. Для ударов Штаты использовали атомную подводную лодку, находившуюся в акватории Красного моря с ноября.

Ранее Пентагон подтвердил нанесение ударов по меньшей мере по 10 объектам йеменских хуситов. Взрывы прозвучали в столице государства Сане и портовом городе Ходейда, под огонь попал международный аэропорт.