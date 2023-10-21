Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок

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По словам американского главы, для формирования нового порядка нужно иметь достаточно смелости и уверенности в себе. Он призвал «объединить мир так, как никогда раньше».

«Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый, новый мировой порядок в некотором смысле», - заявил Байден.

Президент США указал на оптимистичный настрой, но события ближнего времени могут на многое повлиять. Он объяснил, что решения, принятые в ближайшие пять лет, определят развитие в следующие десятилетия.

«Я хочу, чтобы вы посмотрели на оптимистическую сторону. Если мы сделаем то, что, на мой взгляд, мы можем, мы сможем изменить историю», - сказал он.

Ранее американская экс-разведчица ВС США Ребекка Коффлер заявила, что Байден цинично использует чудовищные события в Израиле, чтобы отправлять средства киевскому режиму. По ее словам, американский лидер хочет «ограбить Израиль ради Украины».