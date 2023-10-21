Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок
Человечество нуждается в новом миропорядке, который сможет построить американская сторона. Об этом сообщил лидер США Джо Байден на приеме сбора средств на избирательную кампанию, его слова опубликовал сайт Белого дома.
По словам американского главы, для формирования нового порядка нужно иметь достаточно смелости и уверенности в себе. Он призвал «объединить мир так, как никогда раньше».
«Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый, новый мировой порядок в некотором смысле», - заявил Байден.
Президент США указал на оптимистичный настрой, но события ближнего времени могут на многое повлиять. Он объяснил, что решения, принятые в ближайшие пять лет, определят развитие в следующие десятилетия.
«Я хочу, чтобы вы посмотрели на оптимистическую сторону. Если мы сделаем то, что, на мой взгляд, мы можем, мы сможем изменить историю», - сказал он.
Ранее американская экс-разведчица ВС США Ребекка Коффлер заявила, что Байден цинично использует чудовищные события в Израиле, чтобы отправлять средства киевскому режиму. По ее словам, американский лидер хочет «ограбить Израиль ради Украины».