Байден заявил, что арабские страны готовы признать Израиль

«Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль», - подчеркнул американский президент.

Он указал на то, что нужно разработать план действий и будущее соглашение о создании двух стран. Байден уточнил, что этот процесс не обязательно «произойдет сегодня, но должен быть прогресс». Он выразил уверенность в том, что можно обеспечить целостность и безопасность Израиля.

Выступление Байдена прерывали протестующие в зале. Один из митингующих кричал ругательства, свистел и показывал плакаты о ядерной войне с Россией. На улице также организовали демонстрацию. Там собрались протестующие против политики Белого дома на Ближнем Востоке.