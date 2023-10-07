Байден запросит у конгресса $100 млрд для Украины

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«Концепцию „большого пакета“ решительно поддерживают многие члены администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», - рассказал источник издания.

Администрация президента таким образом хочет избежать новых споров с республиканцами до окончания президентских выборов, считает автор материала. Однако никаких договоренностей не будет достигнуто, пока не будет избран новый спикер палаты представителей. В конгрессе обсуждают возможность выделения большого пакета помощи, которого должно хватить до конца 2024 года.

По информации издания, Байден планирует выступить с речью, призывающей Америку к продолжению финансирования Украины. Дата выступления президента неизвестна.

Новым, хоть и временным, спикером палаты представителей конгресса США может стать экс-президент Дональд Трамп. Он выразил согласие занять пост, пока партия не найдет другую кандидатуру.

Президент США Джо Байден планирует попросить у конгресса крупный пакет финансовой помощи для Украины. По информации газеты The Daily Telegraph , размер военной и гуманитарной поддержки может достигнуть 100 миллиардов долларов.