Байден запросит у конгресса $100 млрд для Украины
Президент США Джо Байден планирует попросить у конгресса крупный пакет финансовой помощи для Украины. По информации газеты The Daily Telegraph, размер военной и гуманитарной поддержки может достигнуть 100 миллиардов долларов.
«Концепцию „большого пакета“ решительно поддерживают многие члены администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», - рассказал источник издания.
Администрация президента таким образом хочет избежать новых споров с республиканцами до окончания президентских выборов, считает автор материала. Однако никаких договоренностей не будет достигнуто, пока не будет избран новый спикер палаты представителей. В конгрессе обсуждают возможность выделения большого пакета помощи, которого должно хватить до конца 2024 года.
По информации издания, Байден планирует выступить с речью, призывающей Америку к продолжению финансирования Украины. Дата выступления президента неизвестна.
Новым, хоть и временным, спикером палаты представителей конгресса США может стать экс-президент Дональд Трамп. Он выразил согласие занять пост, пока партия не найдет другую кандидатуру.
Президент США Джо Байден планирует попросить у конгресса крупный пакет финансовой помощи для Украины. По информации газеты The Daily Telegraph , размер военной и гуманитарной поддержки может достигнуть 100 миллиардов долларов.