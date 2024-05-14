Байден запретил ввозить в США уран из России

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Администрация Байдена уточнила, что президент подписал закон «об историческом ряде мер», которые якобы укрепят энергетическую и экономическую безопасность США. В Белом доме добавили, что сначала страна снизит зависимость от России в области ядерной энергетики, а затем и вовсе избавится от такой зависимости.

«Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Это поможет обеспечить нашу энергетику для будущих поколений», - отметили в пресс-службе.

В Белом доме сообщили, что на новые мощности по обогащению урана в США выделили 2,72 миллиарда долларов.

Росатом ранее предупреждал о последствиях возможного запрета поставок урана из РФ. В госкорпорации назвали одобренный конгрессом закон политизированным.