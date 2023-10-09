Байден закатил вечеринку в разгар конфликта в Израиле
Президент США Джо Байден в разгар обострения палестино-израильского конфликта устроил барбекю-вечеринку в Белом доме. Об этом сообщил пресс-пул главы государства, его процитировало РИА «Новости».
«Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», - передала пресс-служба слова представителя администрации.
Репортера заинтересовали звуки живой музыки на территории Белого дома, поэтому он задал чиновникам вопрос о происходящем.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС атаковали ракетами территорию Израиля. В результате погибли более 700 израильтян , еще 2,2 тысячи человек пострадали.
Волонтеры нашли около 260 тел на юге страны, где проходил музыкальный фестиваль под открытым небом. Боевики ХАМАС устроили там резню , людей расстреляли в разгар мероприятия.
В Палестине известно о 320 погибших от ударов Армии обороны Израиля. Более 1,7 тысячи человек получили ранения.