13 сентября 2024, 23:12

Байден заблудился рядом с Белым домом

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден снова потерялся в пространстве. После интервью на площадке перед Белым домом он уточнил, как ему вернуться обратно. Видеозапись с очередным конфузом американского лидера опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!» - сказал глава государства.

Это не первый конфуз Байдена во время и после публичных выступлений. Прошлым летом он растерялся на мероприятии в Филадельфии и не смог самостоятельно спуститься со сцены. Ему помог ассистент, но после спуска Байден направился в противоположную сторону и помощнику пришлось его догонять. До этого в мае он заблудился на сцене, выступая в Валгалле штата Нью-Йорк. Растерявшегося политика опять пришлось уводить в нужном направлении.

В 2022 году Байден оконфузился уже за рубежом, когда во время визита в Южную Корею в полном одиночестве и неуверенно спустился с трапа самолета. На его лице была медицинская маска, которую он снял, когда подошел к встречающим.

США Скандалы Болезни Джо Байден
13 сентября 2024, 22:57
Истребители ФРГ поднялись по тревоге из-за российских самолетов над Балтикой
РИА «Новости»
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Истребители Eurofighter Военно-воздушных сил Германии перехватили над Балтийским морем российские самолеты Ту-142 и Су-30. Об этом сообщила газета Bild.

Российские самолеты обеспокоили бундесвер, потому что летели якобы без полетного плана и с выключенным транспондером. Военные расценили их как потенциальную угрозу безопасности НАТО. Истребители-перехватчики вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде.

Пресс-служба ВВС Германии сообщила, что Eurofighter сопроводил Ту-142 и истребитель Су-30 над Балтийским морем. По информации издания, пока неизвестно, связан ли их полет с российскими учениями «Океан-2024».

Британские военные тоже засекли у своих границ два российских самолета. Ту-142 пролетели, не пересекая рубеж. Для их перехвата подняли самолеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Германия Авиация Истребители Самолеты Армия Балтийское море
13 сентября 2024, 22:56
США обвинили RT в желании «выигрывать выборы» в странах Европы
РИА «Новости»
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Телеканал RT обвиняется в желании «выигрывать выборы» в Германии и Франции и «подстрекательстве толпы». Об этом на брифинге заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы видим доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают, то манипулировать толпой для возможности свержения», - сказал он.

По словам Рубина, сотрудники Госдепа якобы нашли такие доказательства в ходе поездок в Аргентину, Германию, Францию и Молдавию. При этом подтверждающие данные обвинения факты представитель Госдепа не привел.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Госдепартамент планирует предъявить RT обвинения в связях с российской разведкой. Кроме того, для стран подготовили «информацию о рисках, связанных с деятельностью телеканала».

В ответ на новые санкции против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель МИД Мария Захарова предложила ввести в США новую профессию - специалист по введенным против РФ санкциям.

Германия США Госдеп США Европа Санкции Россия Франция Выборы
13 сентября 2024, 21:33
Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой
РИА «Новости»
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Госдеп США вскоре предъявит RT обвинения в связях с российской разведкой. Об этом телеканал CNN сообщил анонимный чиновник в администрации президента Джо Байдена.

«Госдепартамент опубликует рассекреченные данные разведки, свидетельствующие о том, что „RT полностью интегрировали в операции российской разведки по всему миру“», - отметили в материале.

По данным телеканала, сотрудники Госдепа начнут дипломатическую кампанию, в ходе которой предоставят странам «информацию о рисках, связанных с деятельностью RT».

В пресс-службе RT в ответ с иронией заявили, что все это время они вели вещание «из штаб-квартиры КГБ». Кроме того, у телеканала «заканчивается попкорн, чтобы смотреть на то, что еще придумают в США.

В начале сентября американские власти ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись и редактора медиагруппы Маргариты Симоньян.

Разведка США Госдеп США Санкции Россия Маргарита Симоньян
13 сентября 2024, 20:56
Белый дом отреагировал на предостережения Путина об ударах по России
РИА «Новости»
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Администрация США приняла во внимание опасения России по поводу возможных ударов вглубь ее территории, но настроена принимать решения по собственному усмотрению. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы [президента России Владимира] Путина. Мы воспринимаем их серьезно», - заверил он.

Однако Кирби уточнил, что предостережения российского президента не окажут влияния на решения Белого дома. Он сказал, что США руководствуются собственными расчетами.

Представители США и Великобритании приезжали в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России. Путин на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте изменит его суть и российская сторона примет соответствующие ответные меры.

США Международные отношения Россия Владимир Путин

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