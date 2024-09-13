Байден заблудился рядом с Белым домом

«Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!» - сказал глава государства.

Это не первый конфуз Байдена во время и после публичных выступлений. Прошлым летом он растерялся на мероприятии в Филадельфии и не смог самостоятельно спуститься со сцены. Ему помог ассистент, но после спуска Байден направился в противоположную сторону и помощнику пришлось его догонять. До этого в мае он заблудился на сцене, выступая в Валгалле штата Нью-Йорк. Растерявшегося политика опять пришлось уводить в нужном направлении.

В 2022 году Байден оконфузился уже за рубежом, когда во время визита в Южную Корею в полном одиночестве и неуверенно спустился с трапа самолета. На его лице была медицинская маска, которую он снял, когда подошел к встречающим.