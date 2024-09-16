16 сентября 2024, 04:10

Байден выступил с заявлением после стрельбы рядом с Трампом

Unsplash
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Президент США Джо Байден отреагировал на предполагаемое покушение на республиканца Дональда Трампа во Флориде. Он подтвердил задержание одного человека, сообщил телеканал CNN.

«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения. Я рад, что бывший президент не пострадал», - сказал он.

Байден сказал, что администрация ввела его в курс дела. По словам президента, федеральные правоохранительные органы расследуют дело о стрельбе как возможное покушение на республиканца.

Соперница Трампа за президентское кресло Камала Харрис в первые часы после стрельбы заявила, что получила информацию о стрельбе возле его собственности во Флориде. Она заявила, что насилию не место в Америке.

Выстрелы раздались недалеко от гольф-клуба Trump West Palm Beach. По одной из версий, они не связаны с Трампом. Республиканец объявил, что не пострадал и находится в безопасности.

Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
15 сентября 2024, 22:35
Стали известны подробности о стрельбе у места, где был Трамп
РИА «Новости»
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Сообщения о покушении на экс-президента США Дональда Трампа оказались недостоверными. Стрельба велась не по политику. Два человека устроили перестрелку за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach, написала газета New York Post.

«Злоумышленники целились друг в друга», - отметили в сообщении.

Также подробности вероятного покушения на своего отца раскрыл Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети X. Он написал, что выстрелы произошли вне поле для гольфа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Полицейские нашли в кустах АК-47. По словам Трампа-младшего, подозреваемого уже задержали.

Ранее о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщила Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что «он жив и здоров».

Трамп уже пережил одно покушение 13 июня в городе Батлер. Во время митинга стрелок несколько раз выстрелил в экс-президента, одна из пуль задела его ухо.

США Стрельба Флорида Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 сентября 2024, 21:53
На Трампа снова совершили покушение
РИА «Новости»
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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили еще одно покушение, но он «жив и здоров». Об этом политик написала в соцсети X.

«Президент Трамп жив и здоров после очередной попытки убийства! Слава Богу! Они пытаются его убить! Они сделают все, чтобы помешать ему победить», - заявила Грин.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 сентября 2024, 21:21
Обрушившийся на Европу шторм «Борис» привел к жертвам
Соцсети
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Страны Восточной и Центральной Европы столкнулись с масштабными наводнениями из-за шторма «Борис». Пришедшая непогода с проливными дождями привела к выходу рек из берегов. Погибли не менее шести человек и более тысячи попали под вынужденную эвакуацию.

Сильнее всего пострадал юго-восток Румынии. В провинции Галац нашли четырех утонувших жителей, сообщило издание Libertatea. По данным властей, сильный ветер и пришедшая вода повредила более пяти тысяч домов. Из попавших под затопление мест эвакуировали 271 жителя.

Еще одно утонувшего нашли в польском городе Клодзко. По данным портала Wydarzenia , пришедшая в населенный пункт вода поднялась на полтора метра. Власти муниципалитета предупредили жителей, что впереди идет еще один и более мощный поток и уровень воды вырастет до семи метров.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего из района бедствия эвакуировали 1600 жителей. Он добавил, что существует риск для Силезского воеводства и Межигорья, так как плотины могут не выдержать.

Шестым погибшим стал сотрудник австрийской пожарной команды, который принимал участие в эвакуации людей из затопленных населенных пунктов на северо-востоке страны, сообщила газета Kurier.

Журналисты уточнили, что в Вене под воду ушли несколько домов. В столице закрыли станции трех линий метро. Кроме того, остановилось железнодорожное сообщение между востоком и западом страны.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отменил все запланированные на начало недели мероприятия.

Сложной ситуация со штормом также остается в Чехии, где без вести пропали четыре человека. Также перекрыты железные дороги. Несколько десятков населенных пунктов остались без света.

На этой неделе наводнение во Вьетнаме привело к гибели 230 человек , еще 103 объявлены пропавшими без вести. В результате прихода большой воды пострадали 263 тысячи гектаров сельскохозяйственных площадей.

Наводнения Шторм Дороги Европа Эвакуации
15 сентября 2024, 19:29
Эстония отказалась считать Таллин «духовным центром православия»
Unsplash
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Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднике Успения Богородицы вызвало резкую реакцию в Эстонии. Министерство внутренних дел страны направило официальный запрос в руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с требованием объяснить заявления предстоятеля о том, что столицы бывших советских республик — «это важные духовные центры единой Святой Руси». Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

Глава МВД Эстонии Тармо Мийлитс заявил, что Таллин нельзя называть «духовным центром», а само понятие руководитель ведомства назвал конструктом, который «давно канул в историю».

Чиновник добавил, что с точки зрения безопасности верующих и широкой общественности в целом высказывания Кирилла требуют и четкой позиции ЭПЦ, «включая выход из подчинения Московскому патриарху».

Новые претензии властей наложились на требования к ЭПЦ объявить о своей независимости и внести соответствующие изменения в свой устав.

Священники согласились и провели сессию Собора, где приняли новую редакцию документа , в которой убрали упоминание Московского патриархата, закрепив свою самостоятельность. Но даже такое решение власти Эстонии не устроило.

Правительство настаивает на переходе ЭПЦ в Эстонскую апостольскую православную церковь, которая находится в подчинении Константинополя. Разница в числе паствы семь тысяч против 100 тысяч в составе ЭПЦ власти не взволновала.

Выступление патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднике Успения Богородицы вызвало резкую реакцию в Эстонии. Министерство внутренних дел страны направило официальный запрос в руководству Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с требованием объяснить заявления предстоятеля о том, что столицы бывших советских республик - «это важные духовные центры единой Святой Руси». Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

РПЦ Россия Религия Эстония

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