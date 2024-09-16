Байден выступил с заявлением после стрельбы рядом с Трампом

«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения. Я рад, что бывший президент не пострадал», - сказал он.

Байден сказал, что администрация ввела его в курс дела. По словам президента, федеральные правоохранительные органы расследуют дело о стрельбе как возможное покушение на республиканца.

Соперница Трампа за президентское кресло Камала Харрис в первые часы после стрельбы заявила, что получила информацию о стрельбе возле его собственности во Флориде. Она заявила, что насилию не место в Америке.

Выстрелы раздались недалеко от гольф-клуба Trump West Palm Beach. По одной из версий, они не связаны с Трампом. Республиканец объявил, что не пострадал и находится в безопасности.