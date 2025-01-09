Байден ввел режим масштабного стихийного бедствия в Калифорнии

Этот режим позволит жителям округа Лос-Анджелес воспользоваться федеральной помощью.

«Помощь включает в себя пособия на временное жилье и ремонт домов, недорогие займы для покрытия имущественных потерь и другие программы для помощи частным лицам и владельцам бизнеса, чтобы оправиться от последствий стихийного бедствия», - сказано в заявлении Белого дома.

Также федеральную помощь направят местным властям и некоммерческим организациям для проведения аварийных работ. Помимо ликвидации последствий, деньги потратят на меры по предотвращению стихийных бедствий по всему штату в будущем.

В администрации подчеркнули, что оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена.

В результате перекинувшегося на элитный район Лос-Анджелеса разбушевавшийся лесной пожар, многие мировые знаменитости лишились своих домов. Перис Хилтон в пожаре потеряла особняк стоимостью 8,4 миллиона долларов, дома Энтони Хопкинса и особняк Тома Хэнкса тоже сгорели дотла.