Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным выбросы метана в Арктике

Американский лидер рассказал об этом на встрече демократов по привлечению финансирования на его предвыборную кампанию.

«Я спросил: „Что вы собираетесь делать с метаном?“. Я также сказал: „У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана“», - вспомнил Байден.

По его словам, Путин знал о существовании этой проблемы, но ее решения на тот момент не озвучил.

До этого Байден пригрозил России наказанием за арест американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. По данным ФСБ, корреспондент собирал информацию, относящуюся к государственной тайне, в пользу правительства США.