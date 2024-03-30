30 марта 2024, 05:02

Байден вспомнил, как обсуждал с Путиным выбросы метана в Арктике

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден вспомнил, что обсуждал проблему выбросов метана в Арктике с российским лидером Владимиром Путиным во время их встречи в Женеве в 2021 году. Об этом говорится в стенограмме его выступления, опубликованной на сайте Белого дома.

Американский лидер рассказал об этом на встрече демократов по привлечению финансирования на его предвыборную кампанию.

«Я спросил: „Что вы собираетесь делать с метаном?“. Я также сказал: „У вас восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана“», - вспомнил Байден.

По его словам, Путин знал о существовании этой проблемы, но ее решения на тот момент не озвучил.

До этого Байден пригрозил России наказанием за арест американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. По данным ФСБ, корреспондент собирал информацию, относящуюся к государственной тайне, в пользу правительства США.

США Белый дом в США Газ Россия Арктика Владимир Путин Джо Байден
30 марта 2024, 04:42
В магазинах Литвы появились пасхальные яйца с российским флагом
Freepik
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В магазинах Литвы появились пасхальные яйца с изображением российского флага и солдат. Об этом сообщило издание «Аргументы недели».

По данным издания, эти продукты произвели в Китае, а продаются они в основном на заправочных станциях.

«Возможно, российский флаг поставили китайцы… Российский флаг опасен? Если боитесь, то лучше вообще не жить - от страха можно умереть», - заявил журналистам председатель правления сети магазинов Дмитрий Кувиков.

Вечером в среду, 20 марта, Литва без объяснения причин закрыла пункт пропуска «Чернышевское» на границе с Калининградской областью России. В очереди стояло больше 140 грузовиков. На следующий день работа контрольно-пропускного пункта была возобновлена , сообщила Федеральная таможенная служба РФ. Закрытие КПП объяснили техническими проблемами с литовской стороны.

Литва Магазины Китай Продукты
30 марта 2024, 03:56
Врачи по ошибке сделали аборт беременной женщине в Праге
Freepik
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Жительница Праги потеряла ребенка по халатности врачей, которые перепутали ее с другой пациенткой в университетской больнице «Буловка». Подробностями поделилось издание CNN Prima NEWS.

В медицинское учреждение обратились две женщины азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в больницу на плановый осмотр, в то время как второй назначили операцию, которая проводится при лечении заболевания матки. Подобное хирургическое вмешательство также проводят с целью прерывания беременности.

Однако чешские врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей операцию. Женщина потеряла здорового ребенка. Всех причастных к произошедшему сотрудников больницы отстранили от работы на период разбирательств.

Мать троих детей умерла во время пластической операции , которую делал ее муж - хирург в США.

Чехия Больницы Врачи Женщины
30 марта 2024, 03:33
Байден пригрозил России наказанием за арест журналиста Гершковича
РИА «Новости»
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Арест обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича обернется наказанием для России. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, указали на сайте Белого дома.

«Мы продолжим осуждать и наказывать Россию за ужасающие попытки использования американцев в качестве разменной монеты», - сказал он.

По словам Байдена, Соединенные Штаны ответят «всем, кто пытается нападать на прессу или преследовать журналистов - столпов свободного общества».

Корреспондента The Wall Street Journal задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге, ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу правительства США. По данным ФСБ, Гершкович собирал сведения, которые составляют государственную тайну.

Мосгорсуд продлил срок ареста американскому журналисту. Под стражей он пробудет до 30 июня 2024 года.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что деятельность Эвана Гершковича в России «является шпионажем».

США Шпионаж Россия Владимир Путин Аресты Джо Байден
30 марта 2024, 02:15
«Все меняется». Байден заявил о переломном моменте для США
РИА «Новости»
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Выборы президента США, назначенные на ноябрь 2024 года, станут переломным моментом в истории страны. Такое мнение выразил действующий глава государства Джо Байден во время выступления на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что наша демократия поставлена на карту. Это не шутка. Многое поставлено на карту. Мы переживаем переломный момент в истории, потому что все меняется», - заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что выступление Байдена в Нью-Йорке прервала группа пацифистов. Протестующие кричали, свистели и показывали плакаты о том, что американские власти могут привести США к ядерной войне с Россией. Кроме того, они выступали против американской военной помощи Израилю в конфликте в секторе Газа. Активисты обвинили Байдена в том, что на его руках кровь.

США Нью-Йорк Военные Россия

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