05 апреля 2024, 09:10

Байден, возможно, проспал встречу с сенатором

Global Look Press
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Американский лидер Джо Байден, вероятно, проспал встречу с сенатором Берни Сандерсом. Об этом в эфире своего шоу на Fox News заявил журналист Джесси Уоттерс.

Выступление Байдена должно было начаться в 11:00, однако он появился только через час. Либо это было намеренным «силовым жестом», либо президент США «просто хотел спать», заметил Уоттерс. Он добавил, что на мероприятии на лице Джо Байдена были видны следы маски-компрессора, поддерживающего его дыхание по ночам. Это могло указывать на то, что Байден недавно встал с постели.

«Вчера поздно вечером президент не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье, вчера президент ничего не делал. <…> Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании», - заключил журналист.

Ранее бывшая ведущая спортивного канала ESPN Сейдж Стил вспомнила, как в 2021 году взяла у Байдена полностью срежиссированное интервью - ей запретили отклоняться от сценария.

США Джо Байден
05 апреля 2024, 10:04
Танковые и инженерные воинские части на западе Белоруссии привели в боеготовность
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Вооруженные силы Белоруссии приступили к очередному этапу проверки боевой готовности. Танковые и инженерные воинские части Западного оперативного командования присоединились к учениям, сообщило Минобороны страны.

«Танковые и инженерные воинские части и подразделения шестой отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», - объявила пресс-служба.

На очередном этапе проверки боеготовности военные задействуют штатные вооружения, специальную и армейскую технику. Маневры проведут на полигонах и специально отведенных участках местности.

Белоруссия начала подготовку к войне, объявил президент Александр Лукашенко. Подразделения обеспечили новой техникой и вооружениями для повышения обороноспособности страны. Накопленный Союзным государством опыт, по словам белорусского лидера, позволит ответить на угрозы извне.

Белоруссия Военные учения Армия Союзное государство
05 апреля 2024, 09:07
Выход США из НАТО станет одним из первых решений президента Трампа — Болтон
Global Look Press
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В случае переизбрания президентом одним из первых решений Дональда Трампа станет выход США из НАТО. Республиканцу практически удалось сделать это в 2018 году, и он доведет дело до конца, заявил бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон YouTube-каналу MeidasTouch.

Он уверен, что угрозы Дональда Трампа в адрес НАТО - не просто торг и политическая уловка. Джон Болтон заявил, что республиканец всерьез задумал выход из Североатлантического альянса.

«Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать: „Сегодня мы выходим“. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», - сказал бывший советник.

Американист Малек Дудаков предположил, что формально США не выйдут из НАТО, но продолжат работать вне альянса. Он обратил внимание на изменившуюся риторику Дональда Трампа в одном из последних интервью. Политик призвал членов альянса нарастить расходы на оборону и закупить больше оружия.

США Международные отношения Дональд Трамп НАТО
05 апреля 2024, 07:52
Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд сочли провокационными
Global Look Press
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МИД России счел «провокационной активностью» планы Швеции создать базу НАТО на Готланде — самом большом острове страны. Альянс явно хочет нарастить военный потенциал на Балтике — при этом Россия не раз предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением территорий новых стран блока, заявили РИА «Новости» в министерстве.

МИД России счел «провокационной активностью» планы Швеции создать базу НАТО на Готланде - самом большом острове страны. Альянс явно хочет нарастить военный потенциал на Балтике - при этом Россия не раз предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением территорий новых стран блока, заявили РИА «Новости» в министерстве.

«Стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации. <…> В результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе», - констатировали в МИД.

Там предположили, что НАТО хочет укрепить Готланд ради улучшения обороны от якобы существующей «российской угрозы». Россия следит за ситуацией и намерена принимать решения по обеспечению своей безопасности по ситуации.

Дипломаты напомнили, что на северном направлении уже воссоздали Ленинградский военный округ для «купирования угроз на северном направлении». Его возглавил Герой России генерал-полковник Александр Лапин.

Швеция Россия НАТО Балтийское море
05 апреля 2024, 06:41
На пост главы Международного валютного фонда выдвинули единственного кандидата
РИА «Новости»
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Единственным кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда стала Кристалина Георгиева. Прием заявок завершился 3 апреля, сообщил «Интерфакс».

«Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат - нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева», - объявил исполнительный совет организации.

Директора-распорядителя назначат к концу апреля 2024 года, ему предстоит править МВФ в течение пяти лет.

Кристалина Георгиева возглавила организацию в октябре 2019 года, в августе ей исполнится 71 год. В марте она заявляла, что готова к переизбранию.

Глава МВФ призывала с осторожностью использовать искусственный интеллект из-за угрозы социальной напряженности. Кристалина Георгиева предупредила, что нейросети окажут влияние на 40% рабочих мест по всему миру.

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