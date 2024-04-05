Байден, возможно, проспал встречу с сенатором

Выступление Байдена должно было начаться в 11:00, однако он появился только через час. Либо это было намеренным «силовым жестом», либо президент США «просто хотел спать», заметил Уоттерс. Он добавил, что на мероприятии на лице Джо Байдена были видны следы маски-компрессора, поддерживающего его дыхание по ночам. Это могло указывать на то, что Байден недавно встал с постели.

«Вчера поздно вечером президент не прилетел домой с предвыборной кампании на Западном побережье, вчера президент ничего не делал. <…> Я бы не стал спать на этом этапе предвыборной кампании», - заключил журналист.

Ранее бывшая ведущая спортивного канала ESPN Сейдж Стил вспомнила, как в 2021 году взяла у Байдена полностью срежиссированное интервью - ей запретили отклоняться от сценария.