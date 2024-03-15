15 марта 2024, 23:04

Байден вновь публично оскорбил Путина

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в качестве аргумента для согласования конгрессом запроса о новой помощи Украине привел оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина. Это произошло во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, которое транслировали на сайте Белого дома.

«Я думаю, что большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - сказал Байден.

Американский президент не первый раз делает выпады в сторону российских властей и не только. На прошлой неделе он вплел в свою речь слова про диктатуру российского коллеги Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана.

До этого Байден также раскритиковал Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном».

США Владимир Путин Джо Байден
15 марта 2024, 21:34
Захарова рассказала об активизации Запада во время выборов в России
РИА «Новости»
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Страны Запада беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России. Об этом РИА «Новости»заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это беспрецедентная история, с точки зрения какой-то на грани диверсии активизации коллективного Запада», - отметила она.

По словам дипломата, тема выборов президента стала актуальной не только для России, но и всего мира. Захарова сравнила отношение некоторых стран с «вонючим клопом, который пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески».

Представитель МИД также уточнила, что досрочное голосование прошло в 51 стране. На утро 15 марта за рубежом проголосовали 62 662 россиянина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что усиленные атаки ВСУ на приграничные регионы России связаны с попыткой дестабилизировать обстановку в ходе выборов президента.

Страны Запада беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Россия Запад Выборы
15 марта 2024, 21:26
Захарова ответила президенту Латвии, желающему разрушить Россию
РИА «Новости»
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Цитируя римских ораторов применительно к России, президент Латвии Эдгар Ринкевич продемонстрировал лишь свою безграмотность. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Латышский президент Эдгар Ринкевич написал в социальных сетях фразу на латыни: Russia delenda est. Она является отсылкой к известному выражению «Карфаген должен быть разрушен». Захарова напомнила, что эта фраза принадлежит выдающемуся римскому оратору и государственному деятелю Марку Порцию Катону.

Проблема в том, что, цитируя классика, латышский политик ничего о нем не знает.

«Ликвидировать безграмотность Ринкевича невозможно - он безнадежен. Но за Катона я вступлюсь», - написала Зарахова.

Дипломат напомнила, что Катон Старший критиковал пороки и разврат в высших кругах римского общества и призывал к соотечественников воздержанности и бережливости. В частности, Катон осуждал распространенность гомосексуализма в Риме. А процитировавший его Ринкевич является открытым гомосексуалистом.

«Ринкевич хотел сверкнуть умом, а сверкнул тем, что считает важнее», - сделала вывод Захарова.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики. Одним из приоритетов страны, по мнению Ринкевича, является «разгром России».

Латвия Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ
15 марта 2024, 19:57
Страны ЕС собрались выступить с заявлением о выборах президента России
РИА «Новости»
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Страны — участницы Евросоюза намерены в понедельник, 18 марта, обнародовать совместное заявление по выборам президента России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщило РИА «Новости».

По его словам, тему хотят обсудить на встрече глав МИД стран сообщества. Она пройдет в Брюсселе 18 марта.

«Они будут это обсуждать, кроме того, страны ЕС планируют выступить с совместным заявлением в понедельник утром», - указал источник агентства.

Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. Голосование продлится с 15 по 17 марта. Избирательные участки по всей стране будут работать с 08:00 до 20:00.

Претендентами на пост главы государства стали четыре кандидата, зарегистрированных ЦИК. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.

Страны - участницы Евросоюза намерены в понедельник, 18 марта, обнародовать совместное заявление по выборам президента России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщило РИА «Новости».

Россия Евросоюз
15 марта 2024, 18:24
«Где-то со Скрипалями». Захарова посмеялась над «пропажей» Кейт Миддлтон
РИА «Новости»
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В Великобритании ищут «пропавшую» принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая не появляется на публике уже больше двух месяцев. Однако в этой стране быстро находят только «руку Москвы», иронично заметила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в Соединенном Королевстве все «сорвалось в пике таблоидного шабаша». Это означает, что правду о местонахождении супруги принца Уильяма никто говорить не будет. Захарова напомнила, что вокруг его матери, принцессы Дианы, тоже ходили разные слухи.

«Вообще в Лондоне быстро находятся только „Новичок“ и „рука Москвы“. На это требуется дня два-три. А все, что надо „не найти“, ищут долго», - добавила дипломат.

Она посоветовала нанять для поисков «расследователей» из Bellingcat*. По мнению Захаровой, «где-то там» рядом со Скрипалями найдется и Кейт Миддлтон.

В январе супругу Уильяма выписали из больницы после операции. Королевская особа решила не принимать участие в публичных мероприятиях минимум до начала мая.

*Bellingcat - признано иноагентом.

Великобритания Мария Захарова

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