Байден вновь публично оскорбил Путина

«Я думаю, что большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - сказал Байден.

Американский президент не первый раз делает выпады в сторону российских властей и не только. На прошлой неделе он вплел в свою речь слова про диктатуру российского коллеги Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана.

До этого Байден также раскритиковал Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном».