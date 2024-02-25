Байден вновь попытался убедить лидеров G7 направить замороженные активы России на Украину

По данным издания, с «прессингом» американского лидера согласились представители Великобритании.

Однако вопрос использования замороженных в Европе российских денег включили в итоговое коммюнике лишь в качестве «общего обещания» активизировать работу по изучению технических аспектов этого шага.

Журналисты отметили, что Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются, что конфискация российских денег станет верным решением, так как прецедент такого типа может привести к сложным юридическим последствиям, а также негативно отразиться на привлекательности еврозоны.

Авторы материала уточнили, что доходы стран региона от размещения активов России превышают 10 миллиардов в год.

Ранее часть союзников Соединенных Штатов высказались против вторичных антироссийских санкций. Они сочли эти меры превышением полномочий США, указав, что ограничения могут ударить по третьим сторонам, не попадающим под санкции.