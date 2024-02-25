Байден вновь попытался убедить лидеров G7 направить замороженные активы России на Украину
Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7). Там он снова поднял вопрос об использовании заблокированных активов России на нужды Украины, сообщила газета Corriere della Sera.
По данным издания, с «прессингом» американского лидера согласились представители Великобритании.
Однако вопрос использования замороженных в Европе российских денег включили в итоговое коммюнике лишь в качестве «общего обещания» активизировать работу по изучению технических аспектов этого шага.
Журналисты отметили, что Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются, что конфискация российских денег станет верным решением, так как прецедент такого типа может привести к сложным юридическим последствиям, а также негативно отразиться на привлекательности еврозоны.
Авторы материала уточнили, что доходы стран региона от размещения активов России превышают 10 миллиардов в год.
Ранее часть союзников Соединенных Штатов высказались против вторичных антироссийских санкций. Они сочли эти меры превышением полномочий США, указав, что ограничения могут ударить по третьим сторонам, не попадающим под санкции.