22 февраля 2024, 09:27

Байден в очередной раз публично обозвал Путина

РИА «Новости»
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Комментируя экологический кризис, президент США Джо Байден публично оскорбил российского лидера Владимира Путина. Он назвал его «сукиным сыном» и обвинил в ядерном шантаже, сообщила газета The Guardian.

Политик выступил на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско в рамках трехдневной поездки по Калифорнии. Он раскритиковал своего соперника Дональда Трампа за то, что тот назвал США коммунистической страной и пожаловался на гонения. Джо Байден высказался об экологическом кризисе и оскорбил президента России.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, такие как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», - сказал он.

Автор статьи обратил внимание на то, что высказывания Джо Байдена в адрес России стали более резкими с началом предвыборной кампании. Так, он обвинил Владимира Путина и «его головорезов» в смерти оппозиционера Алексея Навального. Сукиным сыном американский президент назвал журналиста Fox News Питера Дуси за то, что тот спросил его о стремительной инфляции в США.

Владимир Путин отзывался о Джо Байдене почтительно, не нарушая законов дипломатии. В интервью Такеру Карлсону он назвал Джо Байдена профессиональным политиком.

США Дипломатия Белый дом в США Чиновники Владимир Путин Джо Байден
22 февраля 2024, 08:45
Россия лишила Великобританию рыбы, которую англичане ели почти 70 лет
Unsplash
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Денонсация соглашения с правительством Великобритании о рыболовстве привела к тому, что Россия возвратила себе природные богатства, на которых долгие годы жили англичане. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что соглашение подписали 25 мая 1956 года. На протяжении 68 лет оно разрешало британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. Речь идет о территориальных водах СССР, а затем и России.

«Это было одностороннее решение, взамен наша страна ничего не получала», - уточнил Володин.

За прошлый год британцы отловили 566 тысяч тонн трески и пикши. По словам спикера Госдумы, это 40 % от «рыбного меню» Великобритании. При этом страна регулярно объявляет санкции против России. Поэтому президент Владимир Путин решил расторгнуть соглашение, его идею поддержали депутаты.

«Возвратили природные богатства», - подчеркнул политик.

Он добавил, что теперь российские рыбаки смогут больше добывать рыбы в Баренцевом море.

Великобритания Санкции Россия Владимир Путин
22 февраля 2024, 07:57
Канаду призвали не вмешиваться в дела России из-за смерти Навального
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Канадским властям не следует вмешиваться во внутренние дела России. Посол России Олег Степанов рассказал РИА «Новости», о чем шла речь при его вызове в МИД Канады.

«Смерть любого человека - это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу», - сказал он.

Дипломат подтвердил, что его вызвали в МИД Канады по поводу смерти оппозиционера Алексея Навального. По словам Олега Степанова, министерство выразило озабоченность произошедшим. Он, в свою очередь, акцентировал внимание чиновников на недопустимости вмешательства.

Посла России Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии. Поводом для этого тоже стала гибель Алексея Навального. Реакция американских политиков на произошедшее в ямальской колонии возмутила посла России в США Анатолия Антонова. Он обвинил их в нежелании разобраться в ситуации.

Канадским властям не следует вмешиваться во внутренние дела России. Посол России Олег Степанов рассказал РИА «Новости» , о чем шла речь при его вызове в МИД Канады.

Дипломатия Канада Международные отношения Россия Алексей Навальный
22 февраля 2024, 07:43
Берлинский суд запретил украинским активистам проецировать фото на посольство РФ
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Административный суд Берлина постановил запретить украинской организации «Вече» проецировать фотографии и видеоматериалы на здание российского посольства. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген.

Украинские активисты планировали в течение часа проецировать видеоролики и фото во время демонстрации. Столичная полиция запретила необычную акцию во время митинга, решение правоохранителей подтвердил и суд.

«Административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России», - рассказала фон Эттинген.

Решение суда основывалось на Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Этот документ обязывает стороны защищать дипмиссии от оскорбления достоинства.

Ранее Россия расторгла с Украиной договор аренды здания посольства. Такое решение российская сторона приняла в апреле 2023 года, когда украинские власти пригрозили национализировать здание.

Германия Фото Дипломатия Суд Россия Полиция
22 февраля 2024, 07:26
Швейцария создала спецгруппу для контроля над соблюдением антироссийских санкций
piqsels
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В Швейцарии соблюдение антироссийских санкций контролируют специалисты Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Группу создали после того, как страну раскритиковали за бездействие в предотвращении обхода санкций, написало агентство Reuters. За два года эксперты получили 230 сообщений о нарушениях.

В банках Швейцарии хранятся 150 миллиардов франков россиян и компаний из РФ. К концу 2023 года в стране заморозили активы на 7,7 миллиарда швейцарских франков. Кроме того, удалось инициировать 47 судебных разбирательств, в основном по нарушениям запрета на экспорт товаров военно-экономического значения и предметов роскоши. По девяти из дел назначили штрафы. Еще 18 остаются в производстве, 20 прекратили.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Швейцария активно навязывает посредничество в урегулировании конфликта на Украине, однако по факту не подходит для этого, так как «не может пользоваться доверием».

Санкции Россия Швейцария

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