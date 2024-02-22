Байден в очередной раз публично обозвал Путина

Политик выступил на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско в рамках трехдневной поездки по Калифорнии. Он раскритиковал своего соперника Дональда Трампа за то, что тот назвал США коммунистической страной и пожаловался на гонения. Джо Байден высказался об экологическом кризисе и оскорбил президента России.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, такие как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», - сказал он.

Автор статьи обратил внимание на то, что высказывания Джо Байдена в адрес России стали более резкими с началом предвыборной кампании. Так, он обвинил Владимира Путина и «его головорезов» в смерти оппозиционера Алексея Навального. Сукиным сыном американский президент назвал журналиста Fox News Питера Дуси за то, что тот спросил его о стремительной инфляции в США.

Владимир Путин отзывался о Джо Байдене почтительно, не нарушая законов дипломатии. В интервью Такеру Карлсону он назвал Джо Байдена профессиональным политиком.