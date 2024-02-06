Байден в очередной раз пообщался с умершим много лет назад человеком

Байден пересказал историю о своей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании через несколько месяцев после того, как стал главой Белого дома. Однако в этот раз американский лидер перепутал президентов и сообщил, что общался с Миттераном.

«Я сел и сказал: „Америка вернулась“. И Миттеран из Германии - я имею в виду из Франции - посмотрел на меня и спросил: „Ну и на сколько же она вернулась?“» - рассказал Байден.

Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы и скончался в 1996 году в возрасте 79 лет.

Ранее Байдена уличили в нецензурном высказывании в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частном порядке глава Белого дома называл израильского премьера «чертовым плохим парнем», написала газета Politico.