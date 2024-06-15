Байден узаконит статус сотен тысяч нелегалов в США

Президент Джо Байден запустит масштабную программу, в рамках которой нелегалам, живущим в США без документов, предоставят законный статус.

«Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории», - уточнили журналисты.

В программе смогут участвовать иностранные граждане, которые живут в США не меньше 10 лет. Также инициатива коснется детей, выросших на территории страны. Нелегальные мигранты получат возможность получить визы высококвалифицированных работников, вид на жительство и гражданство. О новой программе Белый дом объявит 18 июня.

Ранее газета New York Post сообщила, что пограничники в Калифорнии получили приказ депортировать нелегалов из России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Мигранты из других государств имеют право оставаться в США на время разбирательства их дел.