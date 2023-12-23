Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год

В бюджете заложили 800 миллионов долларов на поддержку Украины, 11,5 миллиарда долларов на противостояние с Китаем, остальные средства выделят на повышение заработной платы военнослужащим, на профильные программы министерств обороны и энергетики, Государственного департамента и разведывательных служб При этом основную часть расходов на помощь Украине американский лидер запросил в отдельном законопроекте, который находится на рассмотрении в конгрессе.

Ранее Байден подписал указ , который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.

Помимо этого, руководство США на фоне сокращения поддержки из собственного бюджета решило не отказываться от идеи конфисковать замороженные российские активы. Переговоры по линии министров финансов, дипломатов и юристов усилили в последние недели.