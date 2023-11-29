Байден упомянул Трампа 28 раз в речи перед спонсорами в Денвере

«Предстоит сделать фундаментальный выбор на следующем голосовании. Выбор между Трампом и крайним крылом MAGA-республиканцев, которые настаивают на снижении налогов для самых верхушек, пытаются отменить программы медицинской поддержки», - заявил он.

В ходе выступления Байден сказал о Трампе 28 раз. Американский лидер обвинял экс-президента в намерениях отказаться от существующей политики. Также действующий лидер упомянул своего наследника Бо, скончавшегося от рака. Глава Штатов неуверенно признался, что сына убили.

«Я вышел из игры после того, как мой сын был убит… Или умер», - сказал он.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон назвал Байдена угрозой для национальной безопасности США. По его словам, лидер государства больше не может выполнять свои обязанности и вообще «деградировал».