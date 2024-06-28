Байден умудрился оконфузиться на дебатах с Трампом уже после 20 минут беседы

Наблюдавшие за диалогом двух политиков заметили, что у Байдена косые глаза. Его взгляд выражает, что «никого нет дома». Картину особенно дополняет тот факт, что политик не моргает.

Не обошлось без заикания американского лидера. Он умудрился сбиться уже через 20 минут дебатов. Байден начал речь, а потом завис на несколько секунд.

В разговоре с Трампом он назвал себя первым президентом Америки за столетие, при котором американские солдаты не умирают за пределами Штатов. При этом политик ничего не сказал про Афганистан.

Кроме того, не за горами и отправка войск США на Украину. Как заявил миллиардер Дэвид Сакс, после снятия запрета на размещение американских военных на украинской территории, страна на шаг приблизилась к этому.