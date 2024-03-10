10 марта 2024, 07:48

Байден уличил Нетаньяху во вредных для Израиля действиях

Читайте нас в: Google Новости

Действия премьера Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы. Об этом изданию MSNBC заявил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что Нетаньяху не уделяет достаточного внимания гибели гражданского населения в секторе Газа, тем самым настраивая весь мир против Израиля. Американский лидер добавил, что у страны есть право самообороны, но из-за методов борьбы израильских военных с ХАМАС страдают мирные жители палестинского анклава.

«По моему мнению, он (Нетаньяху - прим. ред.) больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль. И я считаю, что это большая ошибка», - отметил Байден.

Президент также добавил, что никогда не оставит Израиль.

Ранее Байден признался, что во время переговоров с Нетаньяху посоветовал ему «прийти к Иисусу». Об этом глава США рассказал во время диалога с сенатором Майклом Беннетом при обсуждении вопроса гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
10 марта 2024, 07:28
Доноры президентской кампании Десантиса потратят миллионы долларов на Трампа
Читайте нас в: Google Новости
Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника — губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Предвыборную кампанию экс-президента США Дональда Трампа пообещали поддержать миллиардеры Лиз и Дик Уихлейн, которые спонсировали его соперника - губернатора Флориды Рона Десантиса. Об этом сообщила газета Financial Times.

Лиз Уихлейн призналась, что уголовное преследование позволило Трампу получить поддержку на праймериз партии и опередить Десантиса.

«Я думаю, что Трамп может победить», - отметила она.

Предпринимательница также рассказала, что политика кандидата «всем нравится», в отличие от его манеры разговаривать с людьми. Оба супруга-бизнесмена выразили готовность направить Трампу по три миллиона долларов, отметили в издании.

В газете добавили, что помощь от Уихлейнов серьезно поможет республиканцу, который лишился значительной суммы денег из-за судебных взысканий.

Ранее Трамп опубликовал видеоролик , в котором собрал все конфузы американского лидера Джо Байдена. Подборка с ляпами президента стала ответом политика на предвыборное видео главы государства.

США Дональд Трамп Выборы президента США
10 марта 2024, 05:39
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через экраны гаджетов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о новом способе мошенников по краже денег с телефонов жертв. Его слова передало РИА «Новости».

Как правило, злоумышленники действуют сообща. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.

Функция записи есть почти во всех смартфонах, поэтому мошенникам проще найти жертву. В итоге злоумышленники начинают манипулировать страхом человека потерять накопления.

«Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение», - заявил Магомедов.

Специалист напомнил, что работники банка не созваниваются с клиентами через мессенджеры и не просят перейти на видеосвязь. Также они не требуют коды и не вынуждают клиентов демонстрировать экран.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых сообщений. Они изучают голос человека по прошлым отправкам, а потом монтируют похожий с помощью искусственного интеллекта. В итоге общение с клиентом ведут голосом того, чей аккаунт оказался в руках аферистов.

Банки Гаджеты Мошенничество Смартфоны Кражи Деньги
10 марта 2024, 05:02
«Нелегально и глупо». Во Франции рассказали, как Россия ответит на действия с ее активами
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо, заявил РИА «Новости» лидер французской партии «Патриоты» политик Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что в России гораздо больше западных активов.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь <…>. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», - заявил Филиппо.

На такой шаг могут пойти, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить ее в этом. Филиппо считает, что Запад именно этого и ждет, чтобы иметь повод атаковать РФ и наложить еще больше санкций.

Евросоюз и США не смогли прийти к консенсусу , как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а Штаты настаивают на полной конфискации средств.

США Европа Санкции Россия Запад Евросоюз
10 марта 2024, 02:47
Президент Аргентины отменил повышение своей зарплаты из-за критики оппозиции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Президент Аргентины Хавьер Милей отменил указ о повышении зарплаты себе и членам правительства. Об этом он написал в соцсети Х.

«Из-за указа, который был подписан экс-президентом… и устанавливал, что на политических постах зарплата всегда должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, чиновникам нашего правительства автоматически была повышена зарплата», - написал Милей.

Президент добавил, что он отменил этот указ.

Милей после вступления в должность запустил в Аргентине ряд радикальных реформ. В стране планируют вдвое сократить количество министерств и снять экспортные ограничения. Одной из первых шоковых реформ стала девальвация национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар, что привело к скачку инфляции.

Аргентина Чиновники Зарплаты Оппозиция

Новости по теме