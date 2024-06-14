14 июня 2024, 07:55

Байден странно повел себя на саммите G7 в Италии

Global Look Press
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Американский президент Джо Байден «заблудился» после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии. Об этом написали в газете The New York Post, опубликовав соответствующие кадры.

Американский президент Джо Байден «заблудился» после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии. Об этом написали в газете The New York Post , опубликовав соответствующие кадры.

Судя по видео, лидеры «Большой семерки» и другие европейские представители поприветствовали парашютистов. В это время Байден начал смотреть в другую сторону. Затем президент США сделал несколько шагов, отдалившись от группы лидеров. Он остановился рядом с одним из парашютистов и показал ему жест одобрения, смотря при этом по сторонам.

Премьер-министру Соединенных Штатов Джордже Мелони пришлось «возвращать» Байдена обратно к группе лидеров. Она взяла его за руку, повернула в нужном направлении и жестом дала понять, в какую сторону стоит смотреть. Затем группа лидеров собралась для совместной фотографии, а Байден надел свои темные очки, несмотря на то, что уже вечерело.

Президент США нередко становится героем мемов. В прошлом году на церемонии награждения премией центра Кеннеди он оговорился, вызвав волну шуток в Сети.

G7 Саммиты США Джо Байден
14 июня 2024, 05:58
Парламент Литвы принял законопроект, позволяющий перенос могил советских воинов
Freepik
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Парламент Литвы принял поправки к законодательству, которые предусматривают перенос захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались. Поправки инициировали жители города Шяуляя. Они призвали перенести останки 52 советских воинов, похороненных рядом со входом в собор святых Петра и Павла.

Ранее Минобороны Молдавии отказалось выделить почетный караул для проведения церемонии захоронения останков советских воинов на Шерпенском плацдарме. Как отметил глава комитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович, причиной таких мер послужило празднование Дня Национального флага.

Вторая мировая война Законы Литва ВОВ
14 июня 2024, 05:53
Белоруссия тайно продавала оружие Азербайджану — СМИ
РИА «Новости»
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Белоруссия якобы отправляла Азербайджану артиллерию и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявило издание Politico, сославшись на «утечку документов».

Авторы материала отметили, что поставки, по их данных, осуществляли с 2018 по 2022 годы. Некоторое количество вооружений потом применяли в армяно-азербайджанском конфликте.

По данным журналистов, утечка документов оказалась причиной обострения армяно-белорусских отношений.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что армянского посла в Белоруссии отозвали в Ереван. По ее словам, это сделали для консультаций.

Белоруссия якобы отправляла Азербайджану артиллерию и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявило издание Politico , сославшись на «утечку документов».

Армения Белоруссия Отношения Международные отношения Запад Азербайджан
14 июня 2024, 04:02
Российская группа кораблей «заворожила» жителей Флориды
РИА «Новости»
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Во Флориде заинтересовались проходом группы российских военных кораблей в непосредственной близости от полуострова по пути к Кубе. Об этом сообщило издание Miami Herald.

Жители штата для отслеживания ее передвижения использовали специализированные мониторинговые сервисы - Marinetraffick и Fleetmon. Российские корабли прошли остров Ки Ларго на расстоянии от него около 50 километров с включенными транспондерами.

«Такая близость группы к южному побережью США <…> завораживала многих людей», - написали журналисты.

Ранее издание The American Thinker назвало появление российской атомной подводной лодки «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков» в порту Гаваны «предсказуемым сигналом» президента России Владимира Путина США на их угрозы разместить вблизи российских границ американские ракеты.

США Корабли Флорида Россия
14 июня 2024, 03:34
Азербайджан обвинили в пытках бывшего министра НКР Варданяна
РИА «Новости»
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Адвокаты бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна обвинили Азербайджан в пытках своего подзащитного. Об этом сообщил РБК.

По словам юристов, они написали обращение к спецдокладчику Организации Объединенных Наций Элис Эдвардс.

Варданяна задержали азербайджанские спецслужбы в 2023 году во время армяно-азербайджанского конфликта, в результате которого Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана.

Бывшего политика обвинили в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований.

Бизнесмен входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. К 2021 году состояние Варданяна оценивали в миллиард долларов. В 2022 году Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах.

Адвокаты Нагорный Карабах Азербайджан

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