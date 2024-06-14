Байден странно повел себя на саммите G7 в Италии

Американский президент Джо Байден «заблудился» после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии. Об этом написали в газете The New York Post , опубликовав соответствующие кадры.

Судя по видео, лидеры «Большой семерки» и другие европейские представители поприветствовали парашютистов. В это время Байден начал смотреть в другую сторону. Затем президент США сделал несколько шагов, отдалившись от группы лидеров. Он остановился рядом с одним из парашютистов и показал ему жест одобрения, смотря при этом по сторонам.

Премьер-министру Соединенных Штатов Джордже Мелони пришлось «возвращать» Байдена обратно к группе лидеров. Она взяла его за руку, повернула в нужном направлении и жестом дала понять, в какую сторону стоит смотреть. Затем группа лидеров собралась для совместной фотографии, а Байден надел свои темные очки, несмотря на то, что уже вечерело.

Президент США нередко становится героем мемов. В прошлом году на церемонии награждения премией центра Кеннеди он оговорился, вызвав волну шуток в Сети.