27 января 2024, 03:10

Байден согласился на «самые жесткие реформы», чтобы защитить границу

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден заявил, что граница США уже очень долго остается «сломанной». Эту ситуацию пора исправить: соглашение Белого дома с сенаторами сделает возможным провести «самый жесткий набор реформ» для защиты границы за всю историю Штатов. Заявление президента опубликовали на сайте правительства.

Байден уточнил, что его представители два месяца вместе с группой сенаторов разрабатывали меры по борьбе с кризисом на границе.

«Мы все понимаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Это давно пора исправить», - сказал президент.

Новый закон дал бы главе Белого дома новые полномочия закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной», отметил Байден.

Ранее губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что готов направить в Техас национальную гвардию из-за проблем на границе с Мексикой. Его поддержал глава штата Флорида Рон Десантис. Он не исключил, что тоже окажет Техасу.

США Мигранты Белый дом в США Джо Байден
27 января 2024, 03:57
Танкер Trafigura загорелся после ударов хуситов в Красном море
Freepik
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Танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся в ходе обстрела со стороны хуситов в Красном море. Об этом сообщило агентство Bloomberg.Позже на сайте компании также подтвердили информацию о пожаре на судне.

По данным агентства, судно шло из Греции в Сингапур. На помощь к пострадавшему танкеру направились другие корабли.

Как заявили РИА «Новости» в компании-оператора, никто не пострадал.

«По последним данным, пострадавших нет», - отметили в компании.

Ранее в британской компании Ambrey заявили, что йеменские хуситы могли по ошибке атаковать танкер с российской нефтью в Аденском заливе. Судно носило флаг Панамы.

В конце декабря 2023 года хуситы ударили по двум нефтяным танкерам под флагами Норвегии и Индии в Красном море. Как уточнили в командовании ВМС США, беспилотник должен был атаковать норвежское судно Blaamanen, но промахнулся.

США Пожары Корабли Нефть
27 января 2024, 03:32
США одобрили продажу F-16 Турции после ее решения по Швеции
РИА «Новости»
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Председатель комитета по иностранным делам американского сената Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после заявления страны о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета.

«Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16», - сказано в сообщении.

Ранее Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Государство подало заявку на присоединение к блоку еще в 2022 году. Турецкая сторона выдвинула условия, после выполнения которых Анкара согласится со вступлением Стокгольма в альянс. В итоге документы о ратификации заявки начали рассматривать в парламенте Турции с октября 2023 года.

США Турция Истребители Швеция НАТО
27 января 2024, 02:31
Отдых на Шри-Ланке напомнил россиянке опуск в Анапе
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Российская пара супругов полетели в Шри-Ланку для отдыха на время новогодних праздников и после приезда заявили об ощущении, что побывали в Анапе. Об этом сообщила Lenta.ru.

Как рассказала изданию туристка Анжелика, они с мужем выбрали Шри-Ланку из-за дешевых цен на авиабилеты по сравнению с Таиландом и Индонезией.

«На Шри-Ланке ощущение, что ты в Анапу приехал. Вот реально. Там нет стильных людей с красивыми телами, а есть лишь обычные семьи на отдыхе. И это в молодежных районах», - заявила россиянка.

Она также пожаловалась на высокие цены в стране. Пара жила в городах Велигама и Мирисса, и не смогла найти жилье по оптимальной стоимости. Анжелика связала это с новогодними каникулами.

Ранее аналитики «МегаФона» подсчитали, что число россиян, посетивших Европу в эти новогодние праздники, выросло на 8,5% по сравнению с прошлыми зимними каникулами. Также в 10 раз увеличилось количество российских путешественников, посетивших Китай.

Отдых Шри-Ланка Европа
27 января 2024, 02:12
Губернатор Оклахомы выразил готовность направить нацгвардию в Техас
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Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт выразил готовность направить в Техас национальную гвардию из-за проблем на границе с Мексикой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Абсолютно точно… я уже поговорил со своим генералом [Томасом] Мансино… мы будем на связи с губернатором [Техаса Грегом] Эбботтом», - заявил Ститт.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис также не исключил возможность оказания поддержки Техасу. Он отметил, что президент Джо Байден не может контролировать гвардию штата.

Ранее Эбботт выразил готовность к возможному конфликту с федеральным правительством США из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы с Мексикой. Губернатор заявил, что готов и дальше возводить заградительные барьеры для зашиты штата.

Мексика США Флорида

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