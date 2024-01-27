Байден согласился на «самые жесткие реформы», чтобы защитить границу

Байден уточнил, что его представители два месяца вместе с группой сенаторов разрабатывали меры по борьбе с кризисом на границе.

«Мы все понимаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Это давно пора исправить», - сказал президент.

Новый закон дал бы главе Белого дома новые полномочия закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной», отметил Байден.

Ранее губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что готов направить в Техас национальную гвардию из-за проблем на границе с Мексикой. Его поддержал глава штата Флорида Рон Десантис. Он не исключил, что тоже окажет Техасу.