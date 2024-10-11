Байден согласился дать Трампу военные самолеты

Так он ответил на вопрос журналистов о запросе предвыборного штаба политика о дополнительных мерах защиты из-за угроз со стороны Ирана.

«Я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», - привело слова Байдена РИА «Новости».

Президент США закончил свой ответ шуткой, что Трамп может получить любую военную технику, за исключением истребителей F-15.

О письме с требованием обеспечить дополнительную защиту и предоставить военные самолеты для передвижения Трампа на время предвыборной кампании сообщила газета The Washington Post. По данным издания, переживший два несостоявшихся покушения политик опасается удара со стороны Ирана. При этом его страхи вполне обоснованы. Журналисты выяснили, что еще в июне ФБР задержала пакистанца, который искал киллера для убийства Трампа от имени правительства Ирана.