Байден со второй попытки «исключил» Москву из списка городов с дешевыми лекарствами

В начале марта Байден «случайно» пригласил американцев посетить Москву. Глава Белого дома при перечислении городов, где лекарства дешевле, чем в США, в список из Торонто и Берлина добавил Москву.

В среду на мероприятии в Лас-Вегасе американский президент повторил попытку.

«Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки», - заявил Байден и добавил, что достанет там лекарства на 40-60% дешевле, «чем здесь». Он заявил, что «это неправильно».