21 июля 2024, 20:54

Байден снялся с президентских выборов в США

Соцсети
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Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Копию своего заявления американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он признался, что готовился к переизбранию, но прислушался к соратникам по демократической партий, которые заявили об интересах страны. Байден добавил, что досрочно покидать Белый дом не намерен.

«Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет лучше, если я уйду в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей в качестве президента до конца срока», - говорится в тексте сообщения.

В своем заявлении Байден подчеркнул, что за последние три с половиной года США остались самой сильной экономикой мира, которая преодолела пандемию и сильнейший финансовый кризис со времен Великой депрессии. Страна сохранила демократические принципы и укрепила альянсы по всему миру.

«Сегодня я верю в то же, что и всегда: что нет ничего, чего Америка не могла бы сделать, когда мы делаем это вместе. Нам просто нужно помнить, что мы - Соединенные Штаты Америки», 0 подчеркнул президент страны.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему в предвыборной кампании и отдельно выделил вице-президента Камалу Харрис, ставшую главным партнером в работе, а также избирателей, которые отдали свои голоса на выборах.

США Джо Байден Выборы
21 июля 2024, 20:01
Азербайджан решил помочь заморским территориям Франции обрести независимость
РИА «Новости»
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Баку будет поддерживать заморские территории Франции всеми ресурсами в борьбе за независимость от Парижа. Такое заявление президент Азербайджана Ильхам Алиев сделала на Втором Шушинском глобальном медиафоруме. Его процитировало агентство Azertag.

«Мы будем поддерживать всеми нашими ресурсами, насколько это возможно, до тех пор, пока вы не станете свободными», - сказал Алиев.

С вопросом об антиколониалистских инициативах к нему обратился представитель Французской Полинезии в ООН Карлайл Корбин. Президент Азербайджана отметил, что колонии Франции будут поддерживать всеми необходимыми ресурсами.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не согласится на мирный договор с Арменией , пока в ее конституции присутствует ссылка на документ об объединении с Нагорным Карабахом.

Париж Франция ООН Азербайджан
21 июля 2024, 19:15
Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах
Global Look Press
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Жительница израильского города Герцлия жестоко убила шестилетнего сына и собаку, а после отправилась в ТЦ с кухонным топором, где попыталась напасть на охранников. Окровавленную женщину в неадекватном состоянии задержали. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Шла с топором и улыбалась Информация о задержании женщины с топором у торгового центра «Семь звезд» в Герцлии появилась в минувшую среду, 17 июля. По данным местной радиостанции Kan , она напала на охранника, а потом села у входа в ТЦ и начала медитировать.

В Telegram-каналах разлетелись видео, которые успели снять очевидцы. На записях можно видеть босую улыбающуюся женщину в крови и с топором. Кадры сделали, как раз когда она шла к ТЦ, стягивая с себя одежду.

В пресс-службе полиции сообщили, что охранник торгового центра получил легкие травмы, а женщину арестовали.

Убийство ребенка и собаки При проверке выяснилось, что задержанная - местная жительница, ей 33 года. Также в полиции отметили, что незадолго до этого в квартире одного из домов в Герцлии нашли погибшего шестилетнего мальчика. На теле ребенка были многочисленные травмы и следы насилия, уточнила газета Time of Israel.

Источники издания заявили, что задержанную подозревают в убийстве сына и собаки. Также ее должны были проверить на наркотики, под действием которых она расправилась с мальчиком и животным, а потом ушла в ТЦ, отметила Kan.

Собеседники радиостанции обратили внимание, что семья раньше не попадала в поле зрение правоохранителей, а отец погибшего ребенка, по их словам, служит в резерве в районе границы с сектором Газа. Из части мужчина вернулся сразу же после того, как узнал о трагедии.

Слухи о сектантстве Через несколько дней местные СМИ сообщили, что задержанная женщина призналась в преступлениях и подробно описала, как взяла топор и убила своего ребенка и собаку.

Причем сначала на допросах она вела себя странно, говорила бессвязно, упоминала пришельцев. Но вскоре смогла дать четкие показания.

По словам одного из полицейских, она рассказала обо всем, что произошло в квартире, «с удивительной ясностью». Мальчика похоронили 18 июля на кладбище в Иерусалиме.

Некоторые издания позже публиковали данные о том, что мать погибшего якобы была связана с сектой сатанистов. При этом авторы сообщений отмечали, что подтверждения этой информации пока нет.

По одной из версий, которую обсуждали в соцсетях, арестованная женщина якобы связана с сектой, члены которой были поглощены идеей «освобождения детей от нечисти» и «изгнания бесов».

Израиль Убийства Дети
21 июля 2024, 18:43
Три человека стали жертвами массовой стрельбы в США
Global Look Press
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Массовая стрельба произошла на вечеринке в Филадельфии, погибли три человека, еще как минимум семеро пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации источника, ЧП произошло во время вечеринки с участием до 150 человек. Среди погибших - 33-летний мужчина, который скончался на месте.

По мнению правоохранителей, целью нападения был именно он, потому что в него стреляли с близкого расстояния. Другой гость получил тяжелые огнестрельные ранения и умер в больнице. Сведений о третьей жертве пока что нет.

Следователи не исключают, что стрелявших было несколько. На месте происшествия полицейские нашли одну единицу огнестрельного оружия и до 30 гильз.

Вечером 13 июля стрельба произошла в пенсильванском городе Батлер, где на предвыборном мероприятии выступал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Пуля лишь задела его ухо, стрелка ликвидировали.

США Стрельба
21 июля 2024, 18:18
Немецкая разведка столкнулась с дефицитом кадров
Global Look Press
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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) начала испытывать кадровый голод, в настоящее время не заполнены примерно 700 вакансий.  Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, в службе работают 6,5 тысячи женщин и мужчин. Многие из претендентов не хотят отказываться от удаленной домашней работы, к которой привыкли во время пандемии COVID-19.

При этом у работников службы разведки количество больничных больше, чем у остального населения страны. Около 30 и выше дней в году отсутствовали на работе свыше 1000 специалистов BND.

В марте служба запустила рекламу профессии в Сети, которая попала во внимание 10 миллионов человек. Кандидатами из них стали 10 000 человек, однако работу в итоге не получил никто.

Ранее военные расходы Германии назвали недостаточными для противостояния России.

Разведка Германия

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