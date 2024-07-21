Байден снялся с президентских выборов в США

Он признался, что готовился к переизбранию, но прислушался к соратникам по демократической партий, которые заявили об интересах страны. Байден добавил, что досрочно покидать Белый дом не намерен.

«Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет лучше, если я уйду в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей в качестве президента до конца срока», - говорится в тексте сообщения.

В своем заявлении Байден подчеркнул, что за последние три с половиной года США остались самой сильной экономикой мира, которая преодолела пандемию и сильнейший финансовый кризис со времен Великой депрессии. Страна сохранила демократические принципы и укрепила альянсы по всему миру.

«Сегодня я верю в то же, что и всегда: что нет ничего, чего Америка не могла бы сделать, когда мы делаем это вместе. Нам просто нужно помнить, что мы - Соединенные Штаты Америки», 0 подчеркнул президент страны.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему в предвыборной кампании и отдельно выделил вице-президента Камалу Харрис, ставшую главным партнером в работе, а также избирателей, которые отдали свои голоса на выборах.