25 мая 2024, 22:34

Байден снова оскорбил Путина

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание о его российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем, и мы не отступим», - заявил американский лидер во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

В то же время Байден заверил, что США не будут размещать на Украине свои военные базы.

Это не первый случай, когда Байден публично оскорбляет Владимира Путина. В конце марта он на выступлении в Северной Каролине назвал российского президента «мясником». До этого, выступая в конгрессе, заявил, что Путин «бандит».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал выпады Байдена в адрес Путина непристойными и недостойными политика такого масштаба.

США Владимир Путин Джо Байден
25 мая 2024, 21:51
В США сообщили о странном исчезновении сводного брата греческой принцессы
Global Look Press
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В США при странных обстоятельствах пропал 53-летний Аттилио Бриллембург — сводный брат греческой принцессы Татьяны. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В США при странных обстоятельствах пропал 53-летний Аттилио Бриллембург - сводный брат греческой принцессы Татьяны. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По информации журналистов, в последний раз мужчину видели в ночь на воскресенье, 19 мая, около города Малибу в Калифорнии. Около часа ночи он шел босиком по безлюдной местности.

Полиция объявила Бриллембурга в розыск. В офисе шерифа Лос-Анджелеса заявили, что есть основания для беспокойства о пропавшем.

Принцесса Татьяна Блатник - наследница немецкого курфюрста. В 2010 году она вышла замуж за принца Николая - сына последнего короля Греции Константина II и получила титул принцессы Греции и Дании. В апреле 2024 года пара объявила о разводе.

Ранее стало известно, когда заболевшая раком принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернется на публику. По словам журналиста Ричарда Идена, жена принца Уильяма вернется к общественной жизни осенью 2024 года.

США Греция Полиция
25 мая 2024, 17:17
Финляндия отправит беженцев в Россию после открытия границ
РИА «Новости»
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Находящийся на рассмотрении парламента Финляндии законопроект предусматривает отказ предоставления беженцам убежища на российской границе. Исключение сделали только для людей, которые находятся в заведомо уязвимом положении. Детали документа раскрыла в интервью телекомпании Yle министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Она добавила, что пограничникам предоставят право разворачивать получивших отказ беженцев для возвращения в Россию прямо на контрольно-пропускном пункте. При этом объяснять свои решения финским силовикам не придется. Согласия российской стороны на прием иностранцев страна ждать тоже не станет.

«Как только закон вступит в силу, в любом случае беженца вернут российской стороне», - заявила Рантанен.

Законопроект о выдворении мигрантов правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента страны 21 мая. Документ предусматривает предоставление убежища детям, инвалидам, а также тем, кому грозит смертная казнь и пытки.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявил, что после вступления закона в силу закрытые с 30 ноября 2023 года границы с Россией снова откроются. Финские власти прекратили работу всех контрольно-пропускных пунктов после увеличения потока нелегальных мигрантов.

Финляндия Законы Россия Беженцы
25 мая 2024, 15:37
Союз России и Китая назвали кошмаром для Запада
РИА «Новости»
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Дружеские отношения России и Китая стали для Запада настоящим кошмаром. На это указало издание Sabah.

«Апологеты построенной США и Европой атлантической системы расценивают стратегию союза России и Китая как зловещее будущее. Кошмар Запада в каком-то смысле становится реальностью», - заявили авторы статьи.

Журналисты добавили, что США рассматривают любое сближение России и КНР как вопрос личного выживания, поскольку после завершения Второй мировой войны Штаты пытаются мешать формировать мощные союзы ради сохранения собственного влияния.

«Однако теперь из своей давней стратегии США не смогут получить результат. Россия и Китай создали союз великих держав», - отметили они.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин занимают лидирующие роли в мировой политике , и пообещал вернуть стране былое влияние.

США Россия Китай
25 мая 2024, 15:31
Стало известно, когда Кейт Миддлтон вернется на публику
Global Look Press
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Прекратившая всяческую общественную жизнь на время лечения от ракового заболевания принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернется на публику осенью 2024 года. Об этом в своем материале сообщил журналист газеты Daily Mail Ричард Иден со ссылкой на подруг принцессы.

Он подчеркнул, что косвенным признаком возвращения Кейт в общественную жизнь стал представленный доклад благотворительного Королевского фонда на этой неделе, где принцессе Уэльской отвели значительную роль.

Представитель Кенсингтонского дворца отказался прямо ответить на вопрос о будущей работе принцессы на благо фонда. Собеседник объяснил, что доклад стал очередным доказательством преданности и важности фонда для Кейт Миддлтон.

Иден подчеркнул, что за последние несколько дней разговаривал с друзьями Кейт, которые заявили, что ее возвращения можно не ждать до осени, но только при условии, что у нее начинается ремиссия.

«Никто не хочет оказывать на принцессу давление. Единственное, что сейчас имеет значение, - это то, что ей становится лучше», - привел заявление источника журналист.

Собеседник газеты добавил, что Кейт Миддлтон получила достаточно много времени для выздоровления, что говорит о ее большой важности для будущего монархии.

Он пояснил, что король Чарльз не стал скрывать свое заболевание и ход лечения от рака, прямо рассказав все обществу. Но его положение совершенно отличается от места принцессы, поэтому нет необходимости показывать ее обществу прямо сейчас.

В конце мая издание Radaronline сообщило, что перенесенная Кейт Миддлтон химиотерапия сильно повредила кожу и волосы. Кроме того, рак распространился на костный мозг и слизистую оболочку кишечника. Принцесса вместе с мужем принцем Уильямом и тремя детьми остались в изоляции в Кенсингтонском дворце.

Великобритания Королевская семья Британии Принц Уильям Британская королевская семья

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