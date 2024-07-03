03 июля 2024, 01:47

Байден снова не справился с телесуфлером на брифинге

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден снова оконфузился во время публичного выступления. Он допустил оплошность на брифинге, прочитав не ту фразу из телесуфлера, сообщил RT.

«Байден прочитал фразу Say that again („Скажи это еще раз“) из телесуфлера», - заявили в публикации.

Брифинг был посвящен экстремальной погоде в стране.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства не страдает деменцией , болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Так она высказалась после провальных теледебатов Байдена и экс-президента США Дональда Трампа.

Этой весной Жан-Пьер оскорбилась из-за вопроса о том, есть ли у американского лидера деменция. До этого врачи дали негативный прогноз по здоровью лидера США , отметив, что он нуждается в постоянном лечении и реабилитации. Выявленное у Байдена апноэ во сне приводит к ухудшению памяти и снижению когнитивных способностей, что объясняет его странное поведение на публике.

США Белый дом в США Болезни Джо Байден
03 июля 2024, 01:01
В Белом доме опровергли умственные заболевания у Байдена
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден не страдает дегенеративными заболеваниями мозга: деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ - нет», - ответила Жан-Пьер на брифинге на соответствующий вопрос журналиста.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что в день дебатов Байден не принимал каких-либо медицинских препаратов.

Теледебаты между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и действующим президентом Джо Байденом прошли на прошлой неделе. Согласно опросам, 67% зрителей присудили победу Трампу и лишь 33% - Байдену. Многие американские СМИ назвали такой результат провальным для действующего президента, а в штабе демократической партии даже заговорили о возможной смене кандидата перед выборами. Но «мощный старик» Джо Байден заявил, что выбывать из предвыборной гонки не намерен.

США Белый дом в США Болезни Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
02 июля 2024, 23:28
Советница президента Сирии попала в реанимацию после ДТП
Freepik
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Автомобиль, в котором ехала советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль, попал в ДТП. Сейчас она находится в реанимации, сообщило госагентство SANA.

По данным агентства, автомобиль вылетел с дороги, в результате аварии советник Асада получила серьезные травмы.

«Ее доставили в одну из больниц Дамаска, где у нее диагностировали кровоизлияние в голове. Советника поместили в реанимацию для получения лечения», - отметили в сообщении.

В декабре 2023 года седан врезался во внедорожник службы безопасности п резидента США Джо Байдена. ДТП произошло во время его поездки в штат Делавер. Американский лидер и его жена не пострадали, их вывезли в дом в Уилмингтоне.

Больницы Сирия ДТП Дороги
02 июля 2024, 22:31
Совфед 3 июля обсудит приостановку участия России в ПА ОБСЕ
РИА «Новости»
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В среду, 3 июля, Совет Федерации обсудит приостановку участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ. Это следует из повестки заседания на сайте Совфеда.

«О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации „О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)“, - сказано в повестке.

Докладчиком станет первый зампред Комитета по международным делам Владимир Джабаров.

На прошлой неделе проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ внесли в Государственную думу России. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, депутаты планируют рассмотреть документ 3 июля синхронно с Советом Федерации.

Ранее о планах выйти из ПА ОБСЕ сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, Россия больше не будет «финансировать этот шабаш».

Совет Федерации РФ ОБСЕ Госдума РФ Владимир Джабаров Россия
02 июля 2024, 22:06
Трамп в случае победы на выборах прекратит экспансию НАТО на восток
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, которые тратят меньше 2% ВВП на оборонные нужды, в случае победы на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Эксперты в области нацбезопасности, входящие в число сторонников Трампа, сообщили, что он работает над сделкой, согласно которой альянс обязуется отказаться от экспансии на восток, в особенности на Украину и Грузию.

Кандидат от республиканцев рассматривает возможность заключения такой сделки с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание отметило, что это будет означать «отказ от туманного обещания НАТО членства для Украины в будущем». Кроме того, Трамп обдумывает проведение переговоров с Путиным о том, какую часть территории сможет сохранить Россия.

В публикации также отметили, что экс-президент США назвал ошибкой и основной причиной конфликта предложение Украине членства в альянсе.

Если говорить о союзниках по НАТО, то Трамп, как считают эксперты, будет добиваться, чтобы они увеличили оборонные расходы ради сокращения нагрузки на США. Это связано с растущим долгом страны, проблемами с набором в армию и трудностями оборонно-промышленного комплекса, не способного справиться с вызовами со стороны РФ и КНР.

Ранее профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович рассказал, что на саммите НАТО в Вашингтоне Путину посвятят дополнительные пункты повестки.

США Дональд Трамп НАТО Выборы президента США

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