Байден снова не справился с телесуфлером на брифинге

«Байден прочитал фразу Say that again („Скажи это еще раз“) из телесуфлера», - заявили в публикации.

Брифинг был посвящен экстремальной погоде в стране.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что глава государства не страдает деменцией , болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Так она высказалась после провальных теледебатов Байдена и экс-президента США Дональда Трампа.

Этой весной Жан-Пьер оскорбилась из-за вопроса о том, есть ли у американского лидера деменция. До этого врачи дали негативный прогноз по здоровью лидера США , отметив, что он нуждается в постоянном лечении и реабилитации. Выявленное у Байдена апноэ во сне приводит к ухудшению памяти и снижению когнитивных способностей, что объясняет его странное поведение на публике.