Байден снова не справился с лестницей на публике

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Судя по кадрам, перед 80-летним американским лидером стояла задача преодолеть только пять ступеней, чтобы оказаться на сцене. Однако и это расстояние стало для Байдена проблемой. По пути на сцену он два раза споткнулся, но смог устоять на ногах, схватившись за перила.

Байден не в первый раз оказывается в подобной ситуации на глазах граждан США. Например, весной 2021 года, американский президент трижды оступился, пока поднимался на борт своего лайнера. Тогда Белый дом заявил, что Джо Байден споткнулся из-за сильного ветра.

Позже американский лидер упал на глазах у публики , когда выступал перед выпускниками академии ВВС. После падения он ударился о дверь вертолета.