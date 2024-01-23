Байден снимет свою кандидатуру на выборах в президенты США — Трамп

«Лично я так думаю», - ответил он журналисту на соответствующий вопрос.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который был конкурентом Трампа, заявил о выходе из президентской гонки в США. По его словам, он хочет поддержать своего однопартийца Трампа, который превосходит действующего лидера Штатов и заслуживает «еще одного шанса».

В праймериз Республиканской партии остались два кандидата - 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.

Ранее Трамп назвал свою соперницу в борьбе за право стать президентом США Никки Хейли одной из «поджигателей войны». Он отметил, что политик является «неизбираемой».