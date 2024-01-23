23 января 2024, 03:18

Байден снимет свою кандидатуру на выборах в президенты США — Трамп

РИА «Новости»
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Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что его приемник Джо Байден вскоре выйдет из борьбы за пост президента на выборах в 2024 году. Его слова передало РИА «Новости».

«Лично я так думаю», - ответил он журналисту на соответствующий вопрос.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который был конкурентом Трампа, заявил о выходе из президентской гонки в США. По его словам, он хочет поддержать своего однопартийца Трампа, который превосходит действующего лидера Штатов и заслуживает «еще одного шанса».

В праймериз Республиканской партии остались два кандидата - 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.

Ранее Трамп назвал свою соперницу в борьбе за право стать президентом США Никки Хейли одной из «поджигателей войны». Он отметил, что политик является «неизбираемой».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
23 января 2024, 02:04
ЕС запланировал договориться по российским активам к середине февраля
РИА «Новости»
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Европейский союз намерен прийти к финальному договору по использованию доходов от замороженных российских активов до заседания глав МИД в середине февраля. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по результатам встречи европейских министров иностранных дел в Брюсселе, передало РИА «Новости».

«У нас есть предложение Еврокомиссии. И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС (19 февраля - прим. ред.)», - сказал Боррель.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия примет зеркальные меры , если западные страны конфискуют ее активы. По его словам, раньше времени анонсировать действия РФ не имеет смысла. Российская сторона не ждет от недружественных государств каких-нибудь шагов, указывающих на непонимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

Еще 16 января стало известно, что ЕС начал техническую работу по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины. Как отметил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, политики намерены быстро продвигаться в этом вопросе.

Еврокомиссия Доходы Россия Работа МИД РФ
23 января 2024, 01:03
«Война неизбежна». Медведев иронично ответил на заявление Госдепа об Аляске
РИА «Новости»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов представителя американского Госдепа о том, что Аляску не вернут России назад, пошутил о неизбежности войны. Иронический ответ политик опубликовал в соцсети Х.

«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», - сказал он.

В конце публикации Медведев поставил смеющийся смайлик.

Ранее журналист на брифинге задал представителю Государственного департамента США вопрос, связанный с якобы подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о «незаконности» продажи Аляски США. При этом репортер перепутал дату исторической сделки и назвал 1983 год вместо 1867-го.

Еще в конце декабря 2023 года в издании Military Watch Magazine заявили, что Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. По данным журналистов, российские войска имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси.

США Госдеп США Россия
22 января 2024, 23:44
Представитель Госдепа ответил, сможет ли Россия получить Аляску назад
Freepik
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Представитель государственного департамента США заявил, что Россия не получит Аляску назад. Слова политика передало РИА «Новости».

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США <…> Назад [президент РФ Владимир Путин Аляску] не получит», - заявил он.

Так представитель Госдепа ответил на вопрос журналиста о якобы подписании Путиным указа о том, что продажа Аляски была «незаконной». При этом репортер перепутал год, в который совершили сделку. Вместо верного 1967-го он назвал 1983 год.

Как отметили в агентстве, вопрос журналиста может быть связан с указом Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших СССР и Российской империи.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что появление российских и китайских кораблей у берегов Аляски во время учений сильно испугало руководство США. По его словам, это стало сигналом для американских властей.

США Госдеп США Россия
22 января 2024, 23:03
Жители Алма-Аты запаниковали из-за возможных повторных землетрясений
Global Look Press
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Сейсмологи предупредили о возможной серии землетрясений в Казахстане. Жители Алма-Аты покидают дома, город встал в пробках, а на заправках образовались очереди. О повторных подземных толчках сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

В Алма-Ате жителей призвали спуститься с верхних этажей и переместиться в безопасные места. В городе большие пробки, сообщил Telegram-канал Readovka.

В течение полутора часов после первого землетрясения узбекистанский Центр сейсмопрогностического мониторинга зафиксировал еще два подземных толчка магнитудой 5,7 и 5,8. Эпицентр по данным Центра располагался на глубине 15 километров.

Первое землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Китая и Киргизии, в 862 километрах в юго-восточном направлении от Ташкента. Толчки почувствовали в Казахстане.

Казахстан Киргизия Землетрясения Китай Узбекистан

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