01 августа 2024, 22:08

Байден сделал заявление после обмена заключенными с Россией

Global Look Press
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Сделка по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича и других лиц стала подвигом дипломатии. Об этом сообщил президент США Джо Байден, его заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«США благодарны своим союзникам, которые поддерживали эти сложные переговоры, а именно: Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию», - отметил он.

Байден уточнил, что в рамках соглашения была достигнута договоренность об освобождении из России 16 человек, из них пять граждан ФРГ и семь россиян.

Российская делегация в рамках обмена заключенными передала 16 заключенных, из них трое отправятся в США. Также в Россию вернутся 10 заключенных, среди них офицер спецслужб Вадим Красиков.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании нескольких заключенных. Среди помилованных оказались американцы Пол Уилан и Эван Гершкович.

Германия США Заключенные Россия Пол Уилан Джо Байден
01 августа 2024, 23:22
Путин поздравил вернувшихся после обмена россиян
РИА «Новости»
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Президент РФ Владимир Путин после встречи в аэропорту вернувшихся после обмена россиян поздравил их с возвращением домой. Цитату привело РИА «Новости».

«Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома», - сказал Путин.

Он добавил, что все связанные с военной службой граждане получат государственные награды. Также Путин пообещал провести с ними встречу, чтобы «поговорить о будущем».

Президент РФ лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в Россию в рамках обмена вернулись восемь россиян , задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.

Военные Россия Владимир Путин
01 августа 2024, 22:33
Путин встретил во Внуково вернувшихся после обмена россиян
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт Внуково, где встретил у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Глава государства лично приехал в аэропорт, где приземлился борт», - сообщило агентство.

До этого в ФСБ заявили о возвращении на Родину восьми россиян , которые были задержаны или находились в местах заключения в ряде натовских стран.

На Родину вернулась большая группа граждан. Это Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также Вадим Соколов (Красиков) и Владислав Клюшин.

Также ФСБ опубликовала кадры посадки в автобус в Анкаре заключенных, которых обменяли на россиян. В их числе оказались Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

Германия США Заключенные Россия Владимир Путин Аэропорт Внуково Москва
01 августа 2024, 22:29
Арестованного в США Винника вычеркнули из списка на обмен
РИА «Новости»
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Мать арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e Александра Винника Вера рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными по неизвестной причине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны», - сказала она.

По мнению женщины, ее сын не попал в список, потому что суд по его делу еще не прошел и официально его не признали осужденным. Вера Винник призналась, что на фоне произошедшего она сильно подавлена.

В четверг, 1 августа, состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами НАТО. В рамках обмена российская делегация передала 16 иностранных граждан.

Также в Россию вернутся 10 заключенных, среди них офицер спецслужб Вадим Красиков. Среди супруга осужденного в 2017 году хакера Романа Селезнева в комментарии 360.ru заявила, что он пока на связь не выходил.

США Заключенные Россия НАТО
01 августа 2024, 21:40
ФСБ показала видео отправки из Анкары заключенных для обмена на россиян
РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры посадки в автобус в Анкаре заключенных в ходе обмена на россиян. На видео показали, как в автобус садились Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в рамках проведенного обмена в Россию вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в тюрьмах ряда стран Североатлантического альянса.

Проведенный обмен в ЦОС назвали возможным благодаря работе государственных ведомств РФ и зарубежных партнеров.

Обмен освобожденными заключенными состоялся в турецком аэропорту. По данным телеканал NTV, россиян передали семь государств. РФ со своей стороны обменяла 16 заключенных.

Возможность крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне анонсировал словенский телеканал N1.

США Заключенные ФСБ Видео Россия Пол Уилан

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