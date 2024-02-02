Байден решил ввести санкции против поселенцев на Западном берегу реки Иордан

Первоначально в санкционный список включат четырех человек. Байден наделит Минфин и Госдепартамент США полномочиями вводить ограничения в отношении иностранцев, причастных к насилию в отношении мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, изъятию частной собственности и другой деятельности подрывного характера.

США принимают активное участие в качестве посредника на переговорах по палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что глава ЦРУ Уильям Бернс примет участие в диалоге с ХАМАС об освобождении заложников и длительном перемирии. Он также обсудит сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке с главами спецслужб арабских государств.