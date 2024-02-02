02 февраля 2024, 08:46

Байден решил ввести санкции против поселенцев на Западном берегу реки Иордан

РИА «Новости»
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США предусмотрели введение санкций в отношении лиц, которые совершают теракты и подрывают безопасность на Западном берегу реки Иордан. Указ об этом подпишет президент Джо Байден. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя американской администрации.

Первоначально в санкционный список включат четырех человек. Байден наделит Минфин и Госдепартамент США полномочиями вводить ограничения в отношении иностранцев, причастных к насилию в отношении мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, изъятию частной собственности и другой деятельности подрывного характера.

США принимают активное участие в качестве посредника на переговорах по палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что глава ЦРУ Уильям Бернс примет участие в диалоге с ХАМАС об освобождении заложников и длительном перемирии. Он также обсудит сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке с главами спецслужб арабских государств.

США Санкции Джо Байден
02 февраля 2024, 08:49
КНДР устроила четвертые с начала года ракетные пуски
РИА «Новости»
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Северная Корея запустила с западного побережья несколько крылатых ракет. Южная Корея заявила о контроле над ситуацией, сообщило агентство Yonhap.

Ракетные пуски зафиксировали около 11:00 (05:00 по московскому времени). Военные КНДР открыли огонь с западного побережья в сторону Желтого моря. Количество снарядов в Южной Корее не уточнили.

«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», - объявил Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск 2 февраля стал четвертым с начала 2024 года. Северокорейские военные направили еще несколько ракет в сторону Желтого моря , испытали подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» и стратегические крылатые ракеты «Пульхвасар-3-31». Политтехнолог Дмитрий Солонников исключил обострение конфликта до прямого вооруженного столкновения.

Ракеты Северная Корея КНДР Оружие
02 февраля 2024, 08:03
Передача Эквадором старой российской техники в пользу США вызвала сомнения в МИД
РИА «Новости»
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Решение властей Эквадора передать США старую российскую технику принято под давлением. Такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

Дипломат подчеркнула, что российская сторона ознакомилась с заявлением Эквадора. Захарова напомнила об условиях контракта, согласно которым Эквадор не может передавать технику российского производства третьей стороне без разрешения от Москвы.

При этом она усомнилась, что США вряд ли бы предложили обменять «металлолом», как его назвали в Эквадоре, на современную технику.

«Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет», - подчеркнула Захарова.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что власти передадут США российскую технику в обмен на новую американского производства на сумму 200 миллионов долларов. При этом лидер южноамериканского государства подчеркнул, что это «металлолом». Он выразил надежду, что решение никак не отразится на отношениях с Россией.

США Мария Захарова Москва Эквадор
02 февраля 2024, 07:49
Турецкий политик призвал не отказываться от работы с Россией из-за давления США
РИА «Новости»
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США начали давить на экономику Турции, но Анкара не должна из-за этого сворачивать работу с Россией. Такое мнение высказал глава партии Vatan Догу Перинчек. Его слова привело РИА «Новости».

«Правительство Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность», - отметил политик.

Он подчеркнул, что Россия является одним из важным торговых и энергетических партнеров Турции. Анкара не может отказаться от сотрудничества с Москвой в экономике, добавил Перинчек.

Лидер Vatan напомнил, что в прошлом турецкие власти уже пробовали отказаться от работы с Россией. Однако это привело к негативным результатам. И все старания проигнорировать этот факт безуспешны, подытожил Перинчек.

Ранее США пригрозили вторичными санкциями тем, кто помогает России. Турецкие банки испугались возможного отключения от международной финансовой системы, что повлияло на их российских клиентов. Однако теперь в Турции ищут альтернативные способы осуществления денежных переводов при взаиморасчетах.

США Турция Россия
02 февраля 2024, 07:34
«Надо бы как-то помочь им». Путин заявил об уничтожении автопрома Германии
РИА «Новости»
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Германия занялась уничтожением своей автомобильной промышленности. Президент России Владимир Путин заявил об этом 1 февраля при осмотре павильона «Сбера» на выставке-форуме «Россия», сообщили «Известия».

В начале экскурсии гостям рассказали историю о первом вкладчике Николае Кристофари. По словам представителя банка, во время поездки по Германии он сдал свои часы на ремонт в мастерскую, где работал Карл Бенц - будущий изобретатель автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, основатель фирмы-предшественника Daimler-Benz AG. Ведущий пошутил, что российский инвестор первым вложился в немецкий автопром.

«Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им», - ответил президент.

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия II съезда российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Он призвал бизнес подключиться к подготовке кадров и заявил, что углеводороды останутся востребованными в ближайшие десятилетия.

Германия Экспорт Бизнес Машины Владимир Путин

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