Байден решил участвовать во втором раунде дебатов после провала в первом

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По мнению источника, выступление главы государства на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом было неудачным. Однако предвыборный штаб собирается выделить положительные моменты выступления.

За кампанию Байдена отвечают те же специалисты, которые помогли переизбраться экс-президенту США Бараку Обаме. Его первые дебаты тоже оказались провальными.

Сторонники действующего американского лидера признали неудачу Байдена на дебатах. После мероприятия демократы отчаялись и запаниковали.