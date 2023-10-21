Байден решил ограбить Израиль ради Украины — американский экс-разведчик
Американский президент Джо Байден цинично пользуется чудовищными событиями в Израиле, чтобы отправить еще больше денег на Украину. Об этом сообщила экс-разведчица ВС США Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.
«Он продолжает вести свою нелепую политику. Забрасывание Украины деньгами не принесет победы», - заявила аналитик.
По мнению Коффлер, Байден специально «политизирует» обострение палестино-израильского конфликта, чтобы добиться финансирования украинской стороны. Она отметила, что администрация президента хочет «ограбить Израиль ради Украины».
Бывшая разведчица подчеркнула, что в США дают ложные прогнозы относительно российской политики. Она в корне не согласна с заявлениями, что российский лидер Владимир Путин готовит нападение на страны Североатлантического альянса.
«Это нелепо. Байден лжет», - сказала Коффлер.
Ранее член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин не поддержала запрос Байдена о помощи Украине и Израилю. Она отметила, что не одобряет выделения денег для «защиты чужих стран».