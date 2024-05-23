23 мая 2024, 05:24

Байден решил найти специалиста по мемам

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден ищет специалиста по мемам. Такую вакансию открыл штаб политика по переизбранию.

«Контент менеджер и менеджер по мемам», - сказано в заголовке вакансии на платформе Daybook.

Специалист должен будет искать и развивать возможности по сотрудничеству, в том числе с медиа, подкастерами и страницами мемов в соцсетях. Также от него ожидают инновационных идей.

Кандидат должен обладать опытом работы в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет. Кроме того, для работы ему необходимо понимать цифровой ландшафт и тренды соцсетей.

Действующий президент США и сам часто становится героем мемов. В декабре 2023 года его оговорка на церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру вызвала волну шуток в интернете.

В апреле Илон Маск посмеялся над мемом, где Байден представлен в образе Морфеуса из «Матрицы».

США Интернет Соцсети Джо Байден Мемы
23 мая 2024, 05:03
В Израиле опубликовали видео с издевательствами боевиков ХАМАС над заложницами
РИА «Новости»
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В Израиле показали кадры похищения боевиками ХАМАС израильских девушек с военной базы в поселке Нахаль Оз во время нападения 7 октября. Видео опубликовала израильская организация «Форум семей заложников».

По данным РИА «Новости» , видео смонтировали из материала с нательных камер боевиков ХАМАС. При этом авторы ролика убрали из него наиболее страшные и тяжелые кадры. На видео боевики ХАМАС издеваются над избитыми и замученными заложницами.

Во время атаки 7 октября 2023 года боевики ХАМАС убили 15 девушек-наблюдателей на военной базе в Нахаль Оз. Семерых израильтянок радикалы увезли в сектор Газа. Израильской армии удалось освободить одну из заложниц, другая похищенная девушка погибла. В плену у ХАМАС остаются пять девушек. Их судьба неизвестна.

На прошлой неделе израильская армия обнаружили в секторе Газа останки троих заложников ХАМАС. Среди них было тело студентки Шани Лук.

Израиль Видео Боевики Конфликт Израиля и Палестины Палестина
23 мая 2024, 02:36
Хулиганство, грабежи и насилие. ФСБ рассекретила документы о преступлениях американских солдат в Берлине
РИА «Новости»
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Американские военные в Берлине в 1945 году совершали насильственные преступления против немцев. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ.

«Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают», - привел ТАСС докладную записку генерал-майора Алексея Сиднева.

В частности, он доложил, что американские солдаты выстрелили из пистолетов в двух немцев, возвращавшихся домой с работы. В другой записке рассказывалось о том, как около 50 вооруженных американских военных ворвались в один из берлинских ресторанов и отобрали у посетителей деньги и остальные ценности.

В архивных документах приводятся и другие случаи, когда американцы избивали и грабили местных жителей, а также насиловали женщин.

Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях литовских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Преступления ФСБ История
23 мая 2024, 01:57
Захарова обеспокоилась состоянием Бербок после ее слов о мире на Украине
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что ее беспокоит состояние главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Немецкий дипломат заявила, что президент РФ Владимир Путин якобы не желает участвовать в переговорах по Украине.

Захарова в своем Telegram-канале напомнила Берлину, какие именно страны ответственны за продолжение украинского конфликта.

«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его „половина“», - написала дипломат.

Захарова добавила, что страны Евросоюза, США, Великобритания и «все это натовское ОПГ» решили увеличить оружейные поставки на Украину. Неужели Бербок именно под этим понимает «отстаивание мира», задалась она вопросом.

Российский дипломат напомнила, что Россия была согласна на переговоры еще весной 2022 года, но их по факту сорвал британский премьер Борис Джонсон, уговоривший киевский режим их прервать. И сам украинский лидер Владимир Зеленской запретил любые переговоры с Москвой, подписав об этом указ осенью 2022 года.

Ранее Захарова назвала приступом безумия обвинения России в покушении на словацкого премьера Роберта Фицо.

Германия Мария Захарова Россия МИД РФ
22 мая 2024, 23:53
«Будет сложно». В Японии потеряли надежду вернуть Курильские острова
РИА «Новости»
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Японии стоит пока забыть о Курильских островах и налаживать взаимодействие с Россией в более перспективных сферах. К такому выводу пришли журналисты издания Hokkaido Shimbun.

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по „северным территориям“, - заявили в статье.

Авторы материала посоветовали японским властям сосредоточиться на более перспективных сферах взаимодействия с Россией. Например, на рыболовстве.

Ранее сообщалось, что Россия планирует возвести сеть разведывательных баз на Курильских островах. По мнению журналистов издания South China Morning Post, таким образом российские власти посылают Японии сигнал о том, что помощь Украине будет иметь негативные последствия.

Япония Россия Переговоры Курильские острова Москва

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