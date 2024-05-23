Байден решил найти специалиста по мемам

«Контент менеджер и менеджер по мемам», - сказано в заголовке вакансии на платформе Daybook.

Специалист должен будет искать и развивать возможности по сотрудничеству, в том числе с медиа, подкастерами и страницами мемов в соцсетях. Также от него ожидают инновационных идей.

Кандидат должен обладать опытом работы в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет. Кроме того, для работы ему необходимо понимать цифровой ландшафт и тренды соцсетей.

Действующий президент США и сам часто становится героем мемов. В декабре 2023 года его оговорка на церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру вызвала волну шуток в интернете.

В апреле Илон Маск посмеялся над мемом, где Байден представлен в образе Морфеуса из «Матрицы».