Байден рассказал, откуда взял информацию о непричастности Израиля к удару по больнице Газы

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Он заявил, что именно палестинское движение ХАМАС ударило по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Как отметил Байден, атака госпиталя - результат «случайной ракеты, выпущенной террористической группировкой».

Журналисты пресс-пула Белого дома поинтересовались у американского лидера, почему тот убежден, что Израиль не атаковал больницу в секторе Газа.

«Данные, которое мне предоставило мое Министерство обороны», - сказал Байден.

Накануне президент США посетил Израиль. В Тель-Авиве он снова оконфузился. Байден сказал, что родился в Израиле. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова иронично отреагировала на высказывание американского лидера. Она отметила, что Байден не может занимать пост президента, если родился не в США.