Байден рассказал, что хочет залезть на дерево
Американский президент Джо Байден на встрече со спонсорами своей избирательной кампании рассказал о желании залезть на дерево. Об этом сообщило РИА «Новости».
Байден выступил на мероприятии по сбору денежных средств в пригороде Сан-Франциско, на него допустили лишь ограниченное число журналистов.
Во время своей речи президент поразил присутствующих репликой о том, что хочет залезть на большое дерево во дворе и не возвращаться домой.
Журналист из президентского пула отметил, что точно неизвестно, шутил ли Байден или на самом деле говорил правду.
Президент США часто попадает в различные конфузы. Ранее 80-летний американский лидер не смог самостоятельно найти выход с лужайки вокруг Белого дома и попросил охране помочь ему.
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