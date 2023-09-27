Байден рассказал, что хочет залезть на дерево

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Байден выступил на мероприятии по сбору денежных средств в пригороде Сан-Франциско, на него допустили лишь ограниченное число журналистов.

Во время своей речи президент поразил присутствующих репликой о том, что хочет залезть на большое дерево во дворе и не возвращаться домой.

Журналист из президентского пула отметил, что точно неизвестно, шутил ли Байден или на самом деле говорил правду.

Президент США часто попадает в различные конфузы. Ранее 80-летний американский лидер не смог самостоятельно найти выход с лужайки вокруг Белого дома и попросил охране помочь ему.

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