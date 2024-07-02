02 июля 2024, 06:46

Байден раскритиковал предоставление Трампу частичного иммунитета

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Решение Верховного суда США по предоставлению республиканцу Дональду Трампу частичного иммунитета в деле о штурме Капитолия коренным образом изменило ситуацию. Об этом заявил президент Джо Байден, сообщил «Интерфакс».

«В Америке нет королей. Каждый, абсолютно каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит выше закона, даже президент Соединенных Штатов», - сказал он.

По мнению Байдена, предоставление Трампу неприкосновенности создало опасный прецедент, ведь оно сняло ограничения на действия главы государства. Демократ сказал, что теперь мало шансов на то, что американцы до выборов узнают правду о произошедшем 6 января 2021 года в Вашингтоне.

Сам республиканец назвал решение Верховного суда большой победой для конституции и демократии. Трамп заявил, что теперь завершится организованная его политическим оппонентом «охота на ведьм».

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Штурм Капитолия сторонниками Трампа
02 июля 2024, 08:34
Казахстанский оппозиционер умер в Киеве после покушения
Читайте нас в: Google Новости
Известный казахстанский журналист Айдос Садыков скончался в киевской больнице в ночь на 2 июля. Об этом в социальной сети Facebook* сообщила его супруга Наталья.

«Айдос на протяжении 13 дней боролся в реанимации за свою жизнь, но чуда не случилось», - написала она.

Покушение на Садыкова произошло в украинской столице около двух недель назад. Неизвестный подошел с пистолетом к его автомобилю в Шевченковском районе, выстрелил и скрылся. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Спустя сутки подозреваемых в покушении задержали в Казахстане. Причем сама супружеская чета Садыковых находится в розыске на родине еще с октября 2023 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце июня поручал силовым органам установить всех подозреваемых в нападении на Садыкова.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Казахстан Блогеры Киев
02 июля 2024, 08:21
Суд отменил возмутившее Техас решение Байдена по газу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Окружной суд по Западному округу Луизианы отменил решение президента США Джо Байдена о приостановке выдачи лицензий на экспорт сжиженного природного газа. На этом настаивали прокуроры 16 штатов, сообщила газета The New York Times.

Федеральный судья Джеймс Д. Кейн-младший постановил возобновить выдачу лицензий на экспорт СПГ. Он согласился с доводами прокуроров Луизианы, Оклахомы, Западной Вирджинии, Вайоминга и других штатов о том, что решение Байдена приведет к потере рабочих мест и прибыли. Один только Техас за пять лет недополучил бы 259,8 миллиона долларов налоговых поступлений в бюджет.

«Суд считает, что утраченные или задержанные доходы, связанные с добычей природного газа, представляют собой конкретный и неизбежный ущерб, который подтверждает правоспособность истца», - сказал он.

Белый дом в январе приостановил выдачу новых разрешений на экспорт СПГ. Власти планировали оценить, как пауза повлияет на изменение климата, экономику и национальную безопасность.

США Суд Экспорт Газ Джо Байден Экономика
02 июля 2024, 07:46
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В последние годы экономика Евросоюза переживает серьезный спад из-за ошибочных решений со стороны Брюсселя, в ходе своего председательства Венгрия намерена вновь сделать ее конкурентноспособной. Об этом в статье для газеты Financial Times указал венгерский премьер-министра Виктор Орбан.

С 1 июля Венгрия на ближайшие шесть месяцев приняла председательства в Совете ЕС под лозунгом «Сделаем Европу снова великой».

«В последние десятилетия стала растущей тенденцией потеря конкурентоспособности ЕС. Этот спад можно отнести к ошибочным решениям со стороны Брюсселя, идущими вразрез с реалиями мировой экономики», - отметил он.

Орбан уточнил, что такими решениями являются бюрократическое обременение европейских аграриев, идеологический подход к «зеленому переходу» и глобальный минимальный корпоративный налог.

Ранее Орбан пообещал создать в Европарламенте новый альянс правых сил.

Венгрия Евросоюз Экономика
02 июля 2024, 07:21
Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Венесуэлы и США возобновят прямой диалог, который станет публичным во избежание спекуляций. Об этом президент республики Николас Мадуро заявил в эфире собственной телепрограммы «С Мадуро +».

«Прежде всего, я - человек диалога. Хочу, чтобы Венесуэла уважали именно поэтому. Чтобы уважали наш народ, нашу демократию. Хочу преступить этот конфликт с нулевой суммой, теперь дело за ними», - сказал он.

Мадуро уточнил, что диалог сторон вновь начнется в ближайшую среду.

«Это будут публичные встречи, без каких-то манипуляций и условий для уважения. Мы не станем прятаться. Уже прошло много тайных встреч, но мы соблюдаем секретность о них, а другая сторона - нет», - добавил президент.

Ранее Мадуро обвинил представителей оппозиции Энрике Маркеса и Эдмундо Гонсалеса в планировании государственного переворота перед президентскими выборами, которые состоятся 28 июля.

США Венесуэла Переговоры

Новости по теме