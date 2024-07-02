Байден раскритиковал предоставление Трампу частичного иммунитета

«В Америке нет королей. Каждый, абсолютно каждый из нас равен перед законом. Никто, никто не стоит выше закона, даже президент Соединенных Штатов», - сказал он.

По мнению Байдена, предоставление Трампу неприкосновенности создало опасный прецедент, ведь оно сняло ограничения на действия главы государства. Демократ сказал, что теперь мало шансов на то, что американцы до выборов узнают правду о произошедшем 6 января 2021 года в Вашингтоне.

Сам республиканец назвал решение Верховного суда большой победой для конституции и демократии. Трамп заявил, что теперь завершится организованная его политическим оппонентом «охота на ведьм».