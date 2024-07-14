Байден провел телефонный разговор с пережившим покушение Трампом

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Политики созвонились поздно вечером 13 июля. Состоявшуюся беседу подтвердил советник Трампа. Содержание разговора в Белом доме не раскрыли.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший президент США получил ранение в ухо.

Стрелка ликвидировали , также погиб еще один человек.

Кандидат в лидеры США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев объединиться в молитве за пережившего покушение политика. По его словам, каждый житель США должен отказаться от любого насилия и отступить от раскола.