Байден провел переговоры с союзниками по оказанию помощи Украине
Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с союзниками. Темой беседы стало оказание помощи киевскому режиму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Сегодня утром президент Байден провел по телефону переговоры с союзниками и партнерами с целью скоординировать нашу постоянную поддержку Украины», - указали в администрации американского лидера.
В Белом доме пообещали позже раскрыть детали переговоров.
О том, что Байден собирается провести встречу с лидерами стран G7 и европейскими союзниками по конференц-связи, ранее сообщал сайт Axios со ссылкой на источники. Помимо обсуждения помощи ВСУ, Белый дом планировал «снять опасения», что внутреннее политическое противостояние США может помочь России в проведении спецоперации.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Запад планирует прекратить военную поддержку Украины. По его словам, после истории с чествованием нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады зарубежные СМИ начали дискредитировать киевский режим.