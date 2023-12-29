29 декабря 2023, 07:55

Байден провел один из сложнейших разговор с Нетаньяху

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Американский лидер Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило издание Axios.

Власти США требуют от Израиля возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию (ПНА) средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС.

«Эта часть субботнего звонка двух лидеров стала одной из самых сложных и фрустрирующих бесед, которые Байден вел с Нетаньяху с начала войны в Газе», - рассказал журналист Барак Равид, ссылаясь на представителей Белого дома.

По мнению обозревателя, это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила. Он уточнил, что под давлением Штатов еврейское государство все же возобновило переводы, составляющие большую часть бюджета ПНА, но при этом вычитает те суммы, которые положены Газе.

Власти Палестины вовсе отказались от денежных средств. Тогда Нетаньяху предложил передавать сумму на временное хранение Норвегии. Это должно было продолжаться до тех пор, пока Израиль не получит гарантии, что средствами не воспользуется ХАМАС.

Но в разговоре с Баденом премьер еврейского государства пошел на попятную. Он подчеркнул, что уже не считает это хорошей идеей, так как не доверяет норвежцам. После бурных дискуссий Байден сообщил Нетаньяху, что рассчитывает на решение вопроса. По словам Равида, президент США сообщил, что «разговор окончен» и повесил трубку.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
29 декабря 2023, 07:21
Посол заявил об упразднении почти всех форматов контакта между ФРГ и Россией
РИА «Новости»
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Россия и Германия заморозили или упразднили почти все форматы взаимодействия между собой. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.

Он отметил, что заморозка отношений произошла из-за действий немецких властей.

«Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны», - указал посол.

Нечаев предположил, что в будущем Россия и Евросоюз смогут наладить взаимовыгодные отношения. По словам посла, многие немецкие компании покидают российский рынок с большой неохотой.

Ранее Минэкономики Германии сообщило о подготовке нового пакета санкций против России. Представитель ведомства сообщил, что Евросоюз предусмотрит любые возможности обхода экономических ограничений и исключит их.

Он напомнил, что немецкое руководство считает санкции эффективной мерой, от которой страна не собирается отказываться. Представитель Минэкономики подчеркнул, что хоть Россия и смогла найти покупателей нефти в Азии, Евросоюз продолжит вводить экономические ограничения.

Германия Санкции Россия Евросоюз
29 декабря 2023, 06:16
Германия проигнорировала многочисленные запросы России по «Северным потокам»
РИА «Новости»
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Специалисты из Германии имели возможность более чем за год раскрыть диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако они так и не представили результаты расследования, заявил РИА «Новости» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Специалисты из Германии имели возможность более чем за год раскрыть диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Однако они так и не представили результаты расследования, заявил РИА «Новости» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности», - сказал он.

Сергей Нечаев уверен, что обладая современными средствами технической экспертизы и разведки, страны Евросоюза могли раскрыть дело о подрыве стратегической инфраструктуры. Вместо этого, по его словам, в СМИ вбросили абсурдные версии. Россия, заявил посол, продолжит добиваться открытого и беспристрастного расследования.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил США в подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022 года. По его мнению, это сделали, чтобы страны Европы не могли получать российский газ.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Дипломатия Россия Северный поток
29 декабря 2023, 05:13
Трампа не допустят до праймериз в штате Мэн
РИА «Новости»
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Власти штата Мен в США не допустят к участию в праймериз экс-президента Дональда Трампа. Об этом заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз, сообщила телекомпания CNN.

«Я считаю, что документ о правомочности его участия в выборах не действителен, потому что он не может занимать выборную должность на основании части третьей 14-й поправки к конституции», - привел телеканал фрагмент из постановления Белоуз.

Поправка запрещает избираться тем, кто участвовал в мятеже против США, занимая при этом государственный пост. Белоуз в своем постановлении учла доказательства, что штурм Капитолия в 2021 году происходил по указанию Трампа.

Демократы решили остановить Трампа на пути к праймериз судебными запретами - 16 штатов обратились в суды с требованием не допускать экс-президента к праймериз. Все заявители сослались на 14-ю поправку.

США Суд Запреты Дональд Трамп Выборы
29 декабря 2023, 04:59
Стало известно имя самой богатой женщины в мире с состоянием $100 млрд
Global Look Press
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Внучка основателя французской косметической компании L’Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной, состояние которой превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса миллиардов.

Внучка основателя французской косметической компании L’Oreal 70-летняя Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной, состояние которой превысило 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса миллиардов.

Состояние женщины оценили в 100,2 миллиарда долларов. Увеличению доходов Майерс помогли рекордно большие цены акций L’Oreal. Компания стоит 268 миллиардов долларов. Наследница основателя предприятия работает заместителем председателя организации и вместе с родственниками имеет 35% акций. Журнал Forbes три раза признавал ее самой богатой женщиной в мире.

Ранее стало известно, что основатель Tesla и владелец соцсети X Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира по версии Forbes. Состояние предпринимателя увеличилось на 4,2 миллиарда долларов и в июле 2023 года оценивалось в 240,7 миллиарда.

В мае Маск и основатель Amazon Джефф Безос попали в число миллиардеров, чей доход оказался больше остатка на счете казначейства США.

Доходы Женщины Forbes

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