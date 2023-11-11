11 ноября 2023, 11:17

Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден запланировал «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином об американо-китайских отношениях. Лидеры могут обсудить связи Китая и Ирана и Россией, а также роль республики в конфликте на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой чиновников США.

Американский лидер рассчитывает убедить главу Китая оказать влияние на иранскин власти, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и предотвратить насилие в регионе. Байден подчеркнул, что в ином случае США дадут незамедлительный ответ.

«Президент намерен обсудить с председателем КНР роль китайской стороны в эпидемии передозировки опиоидами в США», - указали в публикации.

Байден, по данным авторов материала, воспринимает встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на перезагрузку американо-китайских отношений перед началом предвыборной гонки в 2024 году.

Президент США и председатель КНР запланировали двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча лидеров стран пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

США Переговоры Иран Китай Си Цзиньпин Джо Байден
11 ноября 2023, 11:32
США уличили в заинтересованности поставками героина в Россию из Афганистана
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США являлись заинтересованной стороной в организации поставок героина из Афганистана в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик сослался на сведения Управления по наркотикам ООН, которое зафиксировало снижение на 95% производства наркотиков в Афганистане с конца 2022 года.

«„Талибан“* меньше чем за год сделал то, что за двадцать лет не сумела осилить коалиция импотентов НАТО во главе с США, якобы боровшаяся с терроризмом. Вот что происходит, когда из региона ушел тот, кто и являлся заинтересованным в поставках героина в Россию и другие государства», - написал Медведев.

Военнослужащие США покинули территорию Афганистана летом 2021 года , когда завершили начатую в 2001 году военную операцию.

*«Талибан» - движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

США Афганистан
11 ноября 2023, 10:25
ФБР конфисковало телефон и iPad мэра Нью-Йорка Адамса
РИА «Новости»
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ФБР конфисковало принадлежавшие мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу мобильные телефоны и iPad. Меры приняли в рамках коррупционного расследования. Об этом сообщила газета The Nеw York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сначала полиция завела дело против консультанта Адамса Брионны Саггс по подозрению в сговоре с турецкими властями во время предвыборной кампании 2021 года. В ее доме уже провели обыски. Позже ФБР конфисковало технику самого мэра.

«Агенты ФБР подошли к мэру на улице, сели в его автомобиль и <…> изъяли технику», - указали авторы материала.

Арест наложили на два мобильных телефона и iPad. Представители мэрии не дали никаких комментариев на этот счет. Сам Адамс заявил, что ему нечего скрывать. Он также подчеркнул, что рассчитывает на соблюдение законов со стороны своих сотрудников.

Адвокат мэра Бойд Джонсон указал, что глава Нью-Йорка «немедленно выполнил просьбу ФБР» и предоставил правоохранителям электронные устройства.

Ранее ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний служащий разведки ВВС Нацгвардии США штата Массачусетс Джек Тейшейра.

США ФБР Нью-Йорк
11 ноября 2023, 10:21
Израиль снял с себя ответственность за судьбу населения сектора Газа
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Ответственность за судьбу гражданского населения сектора Газа лежит на движении ХАМАС, а не на Израиле. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова политика привела пресс-служба его канцелярии.

По его мнению, лидерам государств следует в этом вопросе осуждать именно палестинских радикалов. В своем заявлении Нетаньяху объединил название ХАМАС с террористической группировкой ИГ*.

«За причинение вреда мирному населению в секторе Газа ответственность несет ХАМАС - ИГ*, а не Израиль. Мы вступили в эту войну после того, как террористы напали на нас, убили сотни человек и захватили в плен более двухсот израильтян», - заявил премьер-министр.

Два дня назад арабские СМИ сообщили, что с 7 октября в секторе Газа погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль после уничтожения ХАМАС возьмет ситуацию в секторе Газа под свой контроль.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 10:15
Достаточных оснований для импичмента Байдена не увидели в США
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Достаточной доказательной базы для запуска импичмента президента США Джо Байдена на сегодняшний день нет. С таким заявлением выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщила газета The Washington Post.

По данным WP, на этой неделе спикер-республиканец провел встречу с однопартийцами центристских взглядов.

«Сейчас доказательств недостаточно, чтобы инициировать формальную процедуру импичмента», - указал политик.

Авторы материалы выразили уверенность, что Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отстранения президента страны от власти на фоне его низких предвыборных рейтингов.

Расследование на предмет возможного импичмента Байдена инициировал 11 сентября предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Его отстранили от должности в начале октября.

По мнению Маккарти, лидер США получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера. Сам Байден связал расследование для подготовки его импичмента с намерением республиканцев заблокировать работу правительства.

США Джо Байден

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