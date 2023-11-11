Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране

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Американский лидер рассчитывает убедить главу Китая оказать влияние на иранскин власти, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и предотвратить насилие в регионе. Байден подчеркнул, что в ином случае США дадут незамедлительный ответ.

«Президент намерен обсудить с председателем КНР роль китайской стороны в эпидемии передозировки опиоидами в США», - указали в публикации.

Байден, по данным авторов материала, воспринимает встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на перезагрузку американо-китайских отношений перед началом предвыборной гонки в 2024 году.

Президент США и председатель КНР запланировали двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча лидеров стран пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.