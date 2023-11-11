Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
Президент США Джо Байден запланировал «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином об американо-китайских отношениях. Лидеры могут обсудить связи Китая и Ирана и Россией, а также роль республики в конфликте на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой чиновников США.
Американский лидер рассчитывает убедить главу Китая оказать влияние на иранскин власти, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и предотвратить насилие в регионе. Байден подчеркнул, что в ином случае США дадут незамедлительный ответ.
«Президент намерен обсудить с председателем КНР роль китайской стороны в эпидемии передозировки опиоидами в США», - указали в публикации.
Байден, по данным авторов материала, воспринимает встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на перезагрузку американо-китайских отношений перед началом предвыборной гонки в 2024 году.
Президент США и председатель КНР запланировали двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча лидеров стран пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.