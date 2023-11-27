27 ноября 2023, 07:24

Байден пропустит климатическую конференцию ООН в Дубае — СМИ

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Президент США Джо Байден запанировал пропустить климатический саммит ООН в ОАЭ. Об этом сообщила газета The New York Times.

Конференция состоится с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае. По информации издания, американский лидер не сможет посетить мероприятие. США в ОАЭ представит посланник президента по вопросам изменения климата по вопросам климата Джон Керри.

Белый дом не раскрыл причину, по которой глава государства пропустит климатическую конференцию ООН. На вопрос о планах американского лидера Керри ответил, что Байден занимается вопросом конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Вице-президент Камала Харрис также планирует пропустить мероприятие в Дубае. По информации издания, в конференции примут участие британский король Карл III, папа римский Франциск и лидеры порядка 200 стран мира.

Ранее СМИ сообщили, что ситуация в секторе Газа вызвала раскол в администрации президента США. Около 20 сотрудников Белого дома раскритиковали Байдена за игнорирование действий Израиля в палестинском анклаве и гибель мирного населения.

США ООН Джо Байден Климат
27 ноября 2023, 07:32
Около 70 тысяч кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа
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Порядка 70 тысяч кур уничтожат из-за птичьего гриппа в японской префектуре Ибараки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

В префектуре на одной из ферм погибли 450 кур. После проведенного анализа выяснилось, что у некоторых их них положительная реакция на высокопатогенный птичий грипп.

Первую вспышку заболевания в этом сезоне зафиксировали в префектуре Сага в субботу, 25 ноября. Из-за вируса там уничтожат до 40 тысяч кур. После выявления птичьего гриппа в радиусе трех километров вокруг фермы, на которой выявили очаги заболевания, вводят запрет на перевозку кур и яиц.

В прошлом году в Японии зафиксировали 84 случая птичьего гриппа. Из-за вспышки вируса уничтожили 17,71 миллиона птиц.

Летом свыше 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа. Очагом заражения назвали Малечкинскую птицефабрику. Там специалисты ликвидировали 493 тысячи птиц.

Япония Птицы Птичий грипп
27 ноября 2023, 07:30
Напавших на танкер пиратов задержали у берегов Йемена — СМИ
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Предполагаемых пиратов, напавших на нефтяной танкер Central Park у берегов Йемена, задержали американские военные. Об этом сообщил канал Fox News, сославшись на источник.

Предполагаемых пиратов, напавших на нефтяной танкер Central Park у берегов Йемена, задержали американские военные. Об этом сообщил канал Fox News , сославшись на источник.

О захвате связанного с Израилем нефтяного танкера стало известно 26 ноября. Появились данные о том, что на корабль напали пираты. Отмечалось, что он перевозил фосфорную кислоту.

По его данным, ни экипаж, ни груз не пострадали. Пиратов уже допросили.

Согласно информации канала, танкер захватили пятеро вооруженных боевиков. Корабль подал сигнал бедствия. Члены экипажа заперлись в безопасном помещении, поэтому до них не добрались. Предполагаемые пираты попытались выломать дверь, а потерпев неудачу, решили вернуться к берегам Йемена на своей подводной лодке. Однако их стали преследовать персонал американских ВМС и боевой вертолет США. Производились предупредительные выстрелы.

«Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством», - добавил канал.

Израиль Пираты
27 ноября 2023, 07:17
Сенаторы обсудят пакетное предложение Байдена по Израилю и Украине в начале декабря
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Американские сенаторы рассмотрят внесенный президентом США Джо Байденом запрос на предоставление дополнительной помощи Израилю и Украине. Лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер объявил, что заседание пройдет 4 декабря, сообщило РИА «Новости».

«Я намереваюсь вынести президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря. <…> Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса», - заявил он в письме однопартийцам.

Чак Шумер назвал голосование по этому вопросу одной из важнейших задач из всех, что предстоит решить членам конгресса.

Белый дом просил выделить более 105 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, но республиканцы потребовали развести эти траты и рассмотреть отдельно.

Джо Байден отказался. Впоследствии конгресс принял закон о временном бюджете правительства без средств на эти цели.

США Израиль Конгресс США Украина Джо Байден
27 ноября 2023, 06:32
Американские чиновники разделились на два лагеря из-за ситуации в секторе Газа
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Палестино-израильский конфликт стал самой большой проблемой за все время президентства Джо Байдена. Белый раскололся на два лагеря из-за операции в секторе Газа, сообщила газета The Washington Post.

В администрации президента США прошла встреча группы из примерно 20 обеспокоенных сотрудников Белого дома с главными помощниками Джо Байдена - руководителем аппарата Джеффом Зиентсом, старшим советником Анитой Данн и заместителем советника по национальной безопасности Джоном Файнером. Они хотели узнать о стратегии Белого дома по сокращению жертв среди мирных жителей в секторе Газа и его видение ситуации после завершения израильской операции.

«Встреча официальных лиц, о которой ранее не сообщалось, подчеркивает, как действия Байдена в разрешении, возможно, крупнейшего внешнеполитического кризиса за время его президентства, разделяют Белый дом», - заявил автор статьи.

Джо Байдена раскритиковали за слишком лояльное отношение к действиям Израиля, особенно в таких чувствительных вопросах, как гибель мирного населения. Исполнительный директор Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер заявил, что Белый дом оказался в затруднительном положении.

Военная помощь США не так важна для Израиля, ведь собственная оборонная промышленность в состоянии покрыть его нужды, заявил политолог Алексей Ярошенко. Еврейское государство, по его мнению, вынуждено принять ее, чтобы избежать охлаждения отношений.

США Белый дом в США Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины

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