14 июля 2024, 01:43

Байден прокомментировал покушение на Трампа в Пенсильвании

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден заявил, что ничего не знает о вероятном нападении на своего оппонента республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

До этого появились сообщения о начавшейся стрельбе в Пенсильвании на митинге Трампа. В сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что политик говорит речь, но в какой-то момент начались палящие звуки и он резко схватился за ухо. Потом бывший президент Америки пригнулся и к нему направились телохранители. По данным журналистов, пуля прошлась в сантиметре от головы Трампа.

Как отметили в медиакомпании RSBN, секретная служба начала расследовать случившееся. Стрелявшего пока не нашли.

США Стрельба Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 02:09
Один человек, вероятно, погиб во время стрельбы на митинге Трампа в Пенсильвании
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Один человек мог погибнуть во время стрельбы на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщил телеканал WTAE.

До этого появилась информация о стрельбе на мероприятии. На кадрах с трансляции выступления политика видно, как он резко взялся за ухо. На фоне были палящие звуки, а люди позади экс-главы Штатов пригнулись и закричали. После этого к Трампу направились телохранители. Из уха республиканца текла кровь.

Как сообщила газета The New York Times, пуля прошла в сантиметрах от головы экс-главы Штатов. Сейчас он чувствует себя хорошо, проходит медосмотр. Секретная служба начала расследовать обстоятельства произошедшего. Открывшего стрельбу пока не поймали.

США Стрельба Дональд Трамп Митинги
14 июля 2024, 01:58
Стало известно, как чувствует себя Трамп после вероятного покушения
РИА «Новости»
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Пуля прошла примерно в сантиметре от головы экс-лидера США Дональда Трампа, выступавшего на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщила газета The New York Times.

В сети появились кадры с мероприятия. На них политик выступал с речью, когда начались звуки стрельбы. В какой-то момент он схватился за ухо. На последующих фото видно, что оно окровавлено.

По данным журналистов, сейчас Трамп чувствует себя нормально, его осматривают врачи.

Секретная служба начала выяснять обстоятельства случившегося. Личность нападавшего пока не установили.

Американский президент Джо Байден заявил, что ему не поступали данные о вероятном покушении на его оппонента.

США Дональд Трамп
14 июля 2024, 01:19
Звуки стрельбы прогремели во время выступления Трампа в Пенсильвании — СМИ
РИА «Новости»
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Стрельбу открыли во время выступления экс-лидера США Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политик прервал речь и покинул площадку. По данным журналистов, у него окровавленно ухо.

Также появилось видео с моментом ЧП. На кадрах видно, что Трамп взялся за ухо. Потом он вместе с сидящими сзади людьми пригнулся. После этого к бывшему президенту подбежали телохранители.

Как сообщила медиакомпания RSBN, секретная служба начала выяснять обстоятельства случившегося. Нападавшего еще не поймали.

США Стрельба Дональд Трамп
13 июля 2024, 22:33
Число погибших от израильского удара в Хан-Юнисе выросло до 90
Unsplash
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Количество погибших при ударе Израиля в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа увеличилось до 90. Об этом сообщили в Минздраве анклава, передало РИА «Новости».

«Число погибших при ужасной резне оккупации [Израиля], совершенной против граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис в субботу утром, достигло 90», - заявили в министерстве.

По данным Минздрава, половина из погибших - женщины и дети. Также насчитали 300 пострадавших.

Всего с начала эскалации конфликта число погибших от действий Израиля в Газе достигло 38 345, еще 88 295 человек получили ранения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября прошлого года, когда военные ХАМАС атаковали территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию в анклаве.

Ранее советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази заявил, что в случае конфликта «Хезболлы» с Израилем страна и члены «оси сопротивления» поддержат ливанское движение. Он отметил, что если израильские военные развернут крупное наступление на «Хезболлу», это спровоцирует большой региональный конфликт.

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